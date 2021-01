Nowoczesne wnętrza gabinetów lekarskich

Przy projektowaniu wnętrza gabinetów lekarskich architektki z biura projektowego InDe Projekt postawiły na jasna kolorystykę, ponadczasową elegancję i dobre oświetlenie.

Lokal znajduje się w Poznaniu, na parterze nowego osiedla deweloperskiego, powierzchnia gabinetów to 104 m², na które składają się: recepcja, dwa gabinety lekarskie z łazienkami, gabinet KTG i pomieszczenie socjalne.

Wnętrze formalne i przyjazne pacjentom

Głównym założeniem architektek było uzyskanie jasnych przestrzeni przyjemnych dla pacjentów, które wzbudzałyby zaufanie, a jednocześnie pozostawały formalne - zgodnie z ich przeznaczeniem.

„Postawiłyśmy na jasne kolory, głównie biel i delikatną ciepłą szarość, czarne akcenty oraz orzechowe forniry. Takie połączenie sprawiło, że wnętrze jest eleganckie i przytulne, ale jednocześnie dosyć formalne” – tłumaczy architektka Joanna Sztorch - Wysocka. Biel jest kolorem ponadczasowym, świeżym i eleganckim. Ma mnóstwo odcieni i każdy z nich powoduje inny odbiór wnętrza. Dlatego to właśnie ten kolor dominuje w projekcie.

Recepcja przykuwająca wzrok

Ważne, aby osoba, która pierwszy raz wchodzi do nowej przestrzeni, wiedziała gdzie się udać, dlatego w projekcie dużą uwagę skupiono wokół recepcji, jako głównego centrum dowodzenia. Recepcja miała być wygodna dla pacjentek, dlatego znalazło się w niej miejsce m.in. na odłożenie torebki czy komfortowe miejsca w poczekalni. W recepcji zaprojektowano także sterowanie światłem i nagłośnienie.

Przestrzeń biurowa, a prywatna – rola oświetlenia

Podejście do projektowanie biur jest zupełnie inne niż do przestrzeni domowych. W przestrzeniach biurowych stosuje się inne materiały, które powinny być trwalsze i spełniać pewne normy, np. o niepalności czy ścieralności. Różny jest także wybór opraw oświetleniowych do domu, czy przestrzeni takich jak wspomniany gabinet lekarski.

„W biurach czy gabinetach musimy spełnić wymagania dotyczące natężenia oświetlenia, ale to absolutnie nie wyklucza dbałości o design. Oświetlenie jest zawsze bardzo istotnym elementem projektu wnętrza, czasami jedna lampa nadaje charakter całej przestrzeni. Ważna jest również temperatura barwowa światła. Inną wybieramy do strefy pracy i skupienia, a inną do stref tzw. chilloutu” – tłumaczy architektka z pracowni InDe Projekt.

Minimalistyczne oświetlenie w miejscu pracy

W tej realizacji postawiono na oprawy od marki AQForm. Jak zdradzają architektki, stylistyka opraw od producenta wpisuje się w wiele ich projektów, ponieważ produkty posiadają szeroki wachlarz wzorów, a także kolorystyki. Do gabinetów wybrano wiszące oprawy liniowe LENS LINE, które mają za zadanie doświetlać miejsca pracy. Te bardzo delikatne, minimalistyczne oprawy, zdaniem architektki dają najlepsze światło. Oprawy LENS LINE mogą stanowić oświetlenie zadaniowe lub akcentujące, jak również funkcjonalne oświetlenie ogólne. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego systemu optyki, przykry efekt olśnienia został zminimalizowany do minimum, a oprawy z kolekcji najlepiej sprawdzają się przy oświetlaniu długich, płaskich lub prostokątnych powierzchni.

inDe projekt to pracownia zajmująca się projektowaniem wnętrz. W portfolio znajdują się domy, mieszkania, gabinety, biura oraz obiekty gastronomiczne. Oferuje kompleksowe podejście do projektu, tj, wykonanie koncepcji, wizualizacji, projektu wykonawczego a także nadzór nad realizacją. Głównym architektem w pracowni jest Absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki PP mgr inż. arch. Joanna Sztorch – Wysocka.

Gabinety lekarskie

Design: InDe projekt

Foto: Bartek Bieliński fotografia