Nowoczesne wnętrze z dobrym designem tuż obok stuletnich poznańskich kamienic

Mieszkanie położone jest w samym centrum Poznania, w nowym budownictwie wplecionym w architekturę miasta tuż obok stuletnich kamienic. Wnętrze zostało zaprojektowane w nowoczesnym stylu – z nutką loftu i skandynawskiego boho.

– Wnętrze miało być nowoczesne, wygodne i ponadczasowe, ale też unikatowe i jedyne w swoim rodzaju. Miało przy tym spodobać się jak największej liczbie osób. Z prostego powodu. Mieszkanie inwestorzy zdecydowali się bowiem przeznaczyli na sprzedaż – opowiada Ewelina Matyjasik-Lewandowska, autorka projektu wnętrza.

Mieszkanie znajduje się na poddaszu 4 poziomowego budynku przy ulicy Za Groblą. Posiada spory metraż i dwa komfortowe pokoje – obszerny salon z aneksem kuchennym oraz wielką sypialnię z garderobą i bardzo dużą łazienkę. Nowoczesne wnętrze zachwyca przytulnością. Dominuje w nim mocno monochromatyczna kolorystka w postaci bieli, czerni i naturalnych materiałów. Wiklina, juta, metal i drewno nadają przestrzeni bardzo indywidualny klimat. – Pragnęłam zaprowadzić porządek we wnętrzu i okiełznać wpadające promienie słoneczne postawiłam więc na biel, która wprowadza do każdego pomieszczenia harmonię. Wpływ na taki wybór kolorów miała również chęć stworzenia azylu w centrum miasta. Miejsca, gdzie można odpocząć i się zrelaksować – mówi Ewelina Matyjasik-Lewandowska.

Projektantka nie zapomniała przy tym o dobrym designie. We wnętrzu odnajdziemy między innymi kultową lampę Vertigo, metalowe poroże Aluro z Zielonej Fabryki, czy piękne zdjęcia szanowanego i znanego artysty – Szymona Brodziaka.

Część dzienna jest przepełniona słońcem, jasna i zaprojektowana w bardzo subtelny sposób. Otwarty na kuchnię salon z wygodną sofą to przestrzeń stworzona do spotkań, do odpoczynku, ale i obserwowania tego, co dzieje się w przestrzeni bardziej roboczej. Wnętrze jest minimalistyczne, ale nie zimne. W salonie króluje drewno, biel, czerń i żywe kwiaty. Cała przestrzeń dzienna została udekorowana nietuzinkowymi meblami i dodatkami. W głównym miejscu w salonie nad głowami dumnie wisi vertigo – kultowa już lampa, pięknie budująca przestrzeń.

Kuchnia jest dopełnieniem otwartej przestrzeni, ale nie jest nudna. – Postawiłam na metal i takie też dodatki. Zamiast klasycznej płytki zastosowałam blachę ryflowaną, która w niezwykły sposób odbija światło i ma doskonałe właściwości w utrzymaniu porządku – podkreśla projektantka. W kuchni nie brakuje też bieli oraz drewna.

Głównym elementem w sypialni jest piękne, naturalne, drewniane łóżko. Lniana pościel dopełnia atmosferę odpoczynku i zadumy. Przestrzeń jest jasna i dobrze doświetlona. Sporo miejsca na przechowywanie zapewnia wygodna garderoba. Wszystko można więc schować i nic nie pozostanie na widoku.

Łazienka uzupełnia minimalistyczny klimat mieszkania – stąd znalazły się w niej biało-czarne elementy z naturalnym drewnem. Można by rzec, iż że względu na wielkość pomieszczenia mamy tu do czynienia z pokojem kąpielowym. Swobodnie zmieścił się tu bowiem minimalistyczny fotel oraz wielkie lustro w kształcie okna.

Autorka projektu: Ewelina Matyjasik-Lewandowska, Chasing the sun, https://www.facebook.com/decorating.homestaging.creating/?modal=admin_todo_tour

https://www.instagram.com/chasingthesun_ewe/

Zdjęcia: Tomasz Kazaniecki

Inwestor: Andrzej Kurzawa

Pośrednik: Tomasz Lewandowski – Ready4U