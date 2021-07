Nowoczesność i technologia w najnowszym projekcie pracowni Studio Quadra. Oto biuro Allianz Partners

Pracownicy Allianz Partners mogą już korzystać z przygotowanego z myślą o ich komforcie pracy biura w Parku Rozwoju przy ul. Konstruktorskiej w Warszawie. Projektem wnętrz zajmowało się Studio Quadra, a fit-outem Tétris.

REKLAMA

Dobra współpraca i zaangażowanie ze strony wszystkich podmiotów biorących udział w procesie zaowocowało powstaniem nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni do pracy dla firmy Allianz Partners. Na bazie projektu architektów ze Studia Quadra, pomimo obostrzeń związanych z pandemią, Tétris przygotował zgodnie z harmonogramem i oczekiwaniami klienta ok. 2 tys. mkw. powierzchni biurowej, na której pracować może swobodnie ponad 220 osób. W ramach nowego biura pracownicy Allianz Partners mają do dyspozycji wygodną recepcję z efektowną ladą, otwarte, ale dopracowane pod względem akustyki i ergonomii przestrzenie do pracy, salki spotkań i rozmów oraz kuchnie i części rekreacyjne.

- Potrzeby pracowników były priorytetem dla Allianz Partners przy wyborze nowej siedziby. Naszemu klientowi zależało na przestrzeni, która będzie oferowała nowoczesne rozwiązania, zaawansowane technologie i wszelkie udogodnienia wspierające efektywność, zaangażowanie i zadowolenie z pracy. Szczególnie ważne było dobre wyciszenie biura, istotne zwłaszcza w części operacyjnej, która działa 24 godziny na dobę. Dlatego zastosowano nowoczesne systemy tłumienia dźwięku. Obok części wspólnych zostały wydzielone przestrzenie do pracy indywidualnej. Jestem przekonany, że nowe biuro zapewni pracownikom Allianz Partners najwyższy komfort pracy. Cresa była doradcą firmy przy relokacji siedziby. Naszym celem było wsparcie obejmujące wszelkie aspekty chroniące interesy najemcy na każdym etapie procesu, a także optymalizacja powierzchni pod kątem jakościowym i podniesienie jej standardu - mówi Łukasz Dreger, Senior Associate w Dziale Reprezentacji Najemców Biurowych w Cresa Polska.

Całościową realizacją projektu zajmowali się eksperci z Tétris. Zakres działań obejmował między innymi: demontaż poprzednich wykończeń i wyposażenia, prace budowlane, instalacje wod-kan i hvac, automatykę, elektrykę, SSP, kontrolę dostępu, podłogi, sufity, wykończenie ścian, zabudowy kuchenne, szafy, schowki dla pracowników, oświetlenie, a także recepcję z ladą.

- Pomimo szerokiego zakresu prac, działania w ramach tego projektu przebiegały niezwykle sprawnie. Realizując rocznie niemal 200 projektów fit-out wypracowaliśmy model działania zapewniający terminową realizację pomimo ograniczeń związanych z pandemią. Wykończenie ścian, podłóg i sufitów wymagało zastosowania różnorodnych materiałów o dobrych parametrach akustycznych. Filcowe, bawełniane wykończenia od Cayenne, okleina ścienna firmy BWF Feltec z wełny merynos, ekologiczne panele sufitowe polySONIC®fr, to tylko niektóre z wybranych elementów zapewniających odpowiedni komfort pracy także w systemie 24 godziny na dobę - mówi Paweł Pikus, dyrektor kontraktu w Tétris.

W efekcie połączenia wykończeń z drewnianych lameli, miękkich wykładzin, imitujących drewno paneli PCV, szkła oraz ożywiających wnętrze kolorów, powstała przestrzeń dająca swobodę działania i zapewniająca odpowiedni komfort.