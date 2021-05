Nowoczesny design i wyjątkowa atmosfera zakupów. Mango otwiera flagowy salon

Mango wraca do Galerii Jurajskiej i otwiera w niej flagowy salon.

Hiszpański brand zajmie w centrum handlowym lokal o powierzchni 680 mkw.

Prace w lokalu już trwają, jego otwarcie zaplanowano na I połowę czerwca tego roku.

Sklep Mango w Galerii Jurajskiej będzie jedynym sklepem marki w północnej części woj. śląskiego.

Jak zapowiada właściciel, salon w Galerii Jurajskiej będzie mieć charakter flagowy. Oznacza to, że jego oferta będzie szersza niż np. sklepu franczyzowego. W asortymencie będzie można znaleźć kolekcje MANGO, MANGO KIDS, jak również MANGO MAN. Przestrzeń nowego salonu wyróżniać będzie się także nowoczesnym designem oraz atmosferą zakupów.

- Marka wraca do naszego centrum handlowego w wielkim stylu, nie tylko ze zdecydowanie większym sklepem, ale przede wszystkim z szerszą niż w przeszłości ofertą. Unikalny w tej części woj. śląskiego brand dopełni kluczową dla Galerii Jurajskiej ofertę modową, wprowadzając do niej kolejny element wyróżniający nasz tenant mix na rynku lokalnym i regionalnym - mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej. - MANGO to ważny rynkowy gracz, który z dużą rozwagą podchodzi do lokalizacji swoich sklepów, wybierając nie tylko najlepsze na rynku centra handlowe, ale także obiekty o dużym potencjale biznesowym, inwestujące w swój rozwój. Cieszy więc to, że budowana latami pozycja Galerii Jurajskiej została doceniona przez markę - dodaje Anna Borecka-Suda.