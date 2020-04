Nowoczesny romantyzm. Odkrywamy nowe oblicze łazienki

Kobieca, ale nie przesłodzona. W ciepłych tonacjach, jednak przełamanych surowością materiałów i naturalnością motywów. Romantyzm wkracza do pomieszczeń sanitarnych.

Nowoczesny romantyzm jest jak mieszanka stylu buduarowego i minimalizmu. To propozycja dla osób ceniących z jednej strony ponadczasowość w aranżacji, z drugiej – lekkość i nowoczesną elegancję. Motywem przewodnim są kobiece akcenty, delikatne motywy, subtelne barwy. Urządzając łazienkę w tym stylu warto postawić na ciepłe beże, pudrowe róże, kremowe i szampańskie odcienie. Aranżację ożywi dodatkowo kwiatowy deseń, np. w formie odpornej na wilgoć tapety, która podkreśli wybraną strefę pomieszczenia.

- Dla uniknięcia efektu przesłodzonego czy wręcz landrynkowego wnętrza, warto pamiętać o kontrastach. To dzięki nim nasza łazienka zyska współczesny charakter. Romantyzm to subtelność i finezja, nowoczesność reprezentują z kolei proste formy i surowe motywy. Jeżeli decydujemy się na płytki w ciepłych barwach, wybierzmy kamień, a ten z kolei ożywią biżuteryjne akcenty, np. w odcieniach czerwonego złota – radzi Aleksandra Drozdalska, ekspert marki Tece.

Perfekcja i detal

Istotną cechą tego stylu jest dbałość o detal, precyzja, drobiazgowość. Tu nie ma miejsca na niedoskonałości. Wszystko jest dobrze przemyślane i dopracowane w każdym szczególe – począwszy od samego projektu, poprzez zastosowane rozwiązania, po samą realizację.To styl wymagający – zarówno pod względem estetycznym, jak i wykonawczym. Dlatego sprawdzą się tu rozwiązania na miarę, pozwalające na zindywidualizowanie przestrzeni czy dopasowanie do siebie wszystkich detali. Nowością na rynku są dla przykładu powłoki PVD, dzięki którym możemy zachować spójność kolorystyczną poszczególnych elementów wyposażenia, takich jak przycisk spłukujący, profil prysznicowy czy armatura sanitarna – wyjaśnia ekspert.

Świątynia relaksu

Komfort – to kolejne słowo, które oddaje cechy tego stylu. Przy czym należy rozumieć go zarówno w kontekście funkcjonalności wnętrza, jak i wpływu na nasze samopoczucie.

- W ostatnich latach zmienił się sposób myślenia o łazience. Coraz większą wagę zaczęliśmy przywiązywać do kwestii odpowiedniej organizacji przestrzeni, harmonii wnętrza, ekologii, a także rozwiązań wspierających komfort użytkowników w dbaniu o higienę. Kabina nie przypomina już zamkniętej kapsuły, ale otwartą, przestronną strefę prysznicową. Na rynku pojawiły się toalety myjące. To właśnie one reprezentują nowoczesność tego stylu. Romantyzm to z kolei nastrój, który możemy budować w oparciu o grę świateł, odpowiednie operowanie blaskiem i cieniem – w zależności od strefy wnętrza i jej przeznaczenia – mówi Aleksandra Drozdalska.