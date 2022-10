Nowohuckie centrum handlowe z 7 muralami

We wnętrzach Nowych Czyżyn w Krakowie odsłonięto aż 7 murali, które przedstawiają ikoniczne miejsca w Nowej Hucie. Jest na nich m.in. Plac Centralny, „punktowce” czy „Helikopter”. Za projektem stoi Anna Zabdyrska, krakowska projektantka.





W Nowych Czyżynach zaprezentowano właśnie serię murali, które przedstawiają najbardziej rozpoznawalne miejsca w tej części Krakowa.

Łącznie wszystkie prace, które stworzone zostały w przestrzeni centrum handlowego, mają 117 m kw. powierzchni, z czego największa grafika ma 25 m kw.

Można na nich znaleźć m.in. zaprojektowany na przełomie lat 50-tych i 60-tych „Helikopter”, czyli modernistyczny blok mieszkalny autorstwa Kazimierza Chodorowskiego i Stefana Golonki, a także kultowe, socrealistyczne przestrzenie z Placem Centralnym i Aleją Róż na czele.

Swoje miejsce na muralach znalazły także wieżowce „punktowce” na Osiedlu Kolorowym i lotnisko w Czyżynach. To pierwsza street art’owa realizacja w Nowych Czyżynach.

– Do wykonania murali podeszliśmy bardzo ambitnie. Zależało nam bowiem na tym, aby były one niezwykle organiczne oraz mocno wyrosłe z lokalnej społeczności. Dlatego o pomoc w znalezieniu artysty, który podjąłby się tak dużej realizacji, zwróciliśmy się do Muzeum Nowej Huty – mówi Anna Brzozowska, marketing manager w Nowych Czyżynach. – Od początku chcieliśmy zlecić projekt osobie z Krakowa, która doskonale zna i czuje Nową Hutę, charakter i klimat tego miejsca oraz jego architekturę i dizajn, a co za tym idzie, będzie w stanie stworzyć oryginalne dzieło, które zwróci uwagę przechodnia, ale także pokaże wyjątkowość tej części miasta, także osobom, które nie znają Nowej Huty – dodaje.

I udało się! Swój projekt Nowe Czyżyny powierzyły Annie Zabdyrskiej, graficzce i projektantce, a także kuratorce i autorce wystaw, absolwentce Wydziału Grafiki krakowskiej ASP, dla której to już kolejny projekt zrealizowany dla Nowej Huty. Wcześniej graficzka odpowiadała m.in. za przygotowanie kroju pisma „Huta”.

Wykonanie malowideł oddano natomiast w ręce dwójki uzdolnionych artystów: Artura Wabika, artysty sztuk wizualnych, który od końca lat 90-tych związany jest ze street art’em oraz Karoliny Pawłowskiej twórczyni murali, ilustratorce i malarce. Efekt?

– Powstałe prace to współczesna, artystyczna interpretacja wyjątkowej architektury dzielnicy, która wciąż wzbudza emocje. Ikoniczne dla Nowej Huty miejsca, które przedstawiają murale, mimo iż są uproszczone w swojej graficznej formie, nie są wolne od istotnych detali, ornamentów, charakterystycznych kształtów, a także nawiążań do tego, co mieszkańcy darzą sympatią – mówi Anna Zabdyrska, projektantka murali w Nowych Czyżynach. – Na przykład: na przedstawionym na jednym z malowideł bloku mieszkalnym, na którym w PRL-u widniały neony sklepów i ciastkarni, pojawia się nowy, specjalnie zaprojektowany na potrzeby muralu, napis-neon „Helikopter”, nawiązujący tu do nazwy budynku. Z kolei przedstawiona na jednej ze ścian Aleja Róż bujnie wypełniona jest kwiatami, tak samo jak to miało miejsce w latach 60-tych i 70-tych – mówi.

Wszystkie prace powstały w nietypowej jak na street art przestrzeni, bo w przejściach prowadzących do wnętrza centrum handlowego.