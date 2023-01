Nowości Kronospan na 4 Design Days 2023. Zapraszamy na targi!

Wiele ciekawych nowości do produkcji mebli i wykończenia wnętrz zaprezentuje podczas 4 Design Days 2023 firma Kronospan. Wszystkie produkty będzie można zobaczyć na stoisku już 26 stycznia w Katowicach. Zapraszamy!

REKLAMA

Podczas tegorocznej edycji 4 Design Days zaprezentujemy przede wszystkim nową kolekcję Origin Stories, na którą składa się aż 41 dekorów płyt meblowych, 17 dekorów blatów kuchennych Square Edge oraz 8 dekorów cienkich blatów Slim Line o monochromatycznym rdzeniu.

W ofercie na 2023 będzie też można zobaczyć nowe dekory wielkoformatowych, wodoodpornych płyt ściennych i wodoodpornych paneli podłogowych marki Rocko. Wszystkie dekory to odzwierciedlenie najnowszych trendów, starannie wyselekcjonowanych przez designerów Kronospan.

W tym roku mamy wiele nowych produktów. Jednak na szczególną uwagę zasługuje nasz stosunkowo nowy produkt, czyli wodoodporne, wielkoformatowe płyty ścienne Rocko Tiles. Jest to idealny produkt do szybkich remontów, ponieważ jest bardzo prosty w montażu a co istotne można montować go na starym podłożu jak glazura, beton czy drewno itp. Płyty świetnie nadają się do zastosowania w łazience, również pod prysznicem czy w okolicach wanny. To również bardzo dobre rozwiązanie do projektów komercyjnych.

W tym roku do sprzedaży wprowadzamy wodoodporne panele Rocko ze zintegrowanym podkładem perfect pad. Podkład ten zapewnia maksymalne wyciszenie oraz pozwala znacząco skrócić prace montażowe. Ponadto unikamy błędów w odpowiednim doborze podkładu do tego typu podłóg.

Nowości pojawią się także w ofercie płyt meblowych. Będzie to struktura synchroniczna, która perfekcyjnie odwzorowuje rysunek drewna, dzięki czemu nadaje płycie naturalny wygląd. Nowa kolekcja Harmony licząca 9 dekorów prezentuje dekory ze strukturami synchronicznymi Kasztan Arvadona i Dąb Hudson.

4 DESIGN DAYS to największe w tej części Europy wydarzenie rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa. W 2023 roku odbędzie się w dniach 26-29 stycznia 2023 r., w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Wszystkie produkty firmy Kronospan dostępne są on-line na www.kronosfera.pl