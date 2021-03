Nowy butik slow fashion w białostockiej galerii

Otwarty 11 marca salon marki Tatuu w białostockiej galerii Alfa to jeden z pierwszych tzw. seasonal store, w którym modele z poprzednich kolekcji marki dostępne są w obniżonych cenach.

Seasonal store to zupełnie nowy koncept sprzedażowy, wpisujący się w ideę slow fashion. Modele dostępne w lokalach tego formatu pochodzą z poprzednich kolekcji marki i oferowane są z co najmniej 50-procentową zniżką. To sprawdzone i docenione produkty – teraz dostępne w jeszcze korzystniejszej cenie.

Butik Tatuum w Alfa Centrum znajduje się na pierwszym piętrze galerii, w pobliżu mBanku i salonu Zara. Niemal 122 mkw. urządzono zgodnie z minimalistyczną estetyką marki – we wnętrzu dominuje jasne drewno oraz szaro-stalowe detale. Asortyment sklepu obejmuje odzież damską i męską oraz akcesoria – warto pamiętać, że są to końcówki kolekcji, dlatego liczba egzemplarzy jest ograniczona.