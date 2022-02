Nowy coworking w Warszawie. W dawnej siedzibie teatru i z wnętrzami inspirowanymi Broadwayem

Piąta już lokalizacja Brain Embassy w Warszawie przyciąga nie tylko osoby poszukujące biura, lecz także miłośników wyjątkowego designu. Modernistyczny budynek 1953 roku, w którym od lat 80-tych mieściła się siedziba Teatru Kwadrat skrywa wnętrza inspirowane m.in. Broadwayem.

Inwestycja przy ulicy Czackiego 15/17 jest projektem, który łączy w sobie innowacyjność nowoczesnej przestrzeni biurowej z ciekawą historią modernistycznego budynku.

Za projekt bryły, który obejmował przebudowę i nadbudowę zabytkowego budynku odpowiada Archicon Szczesiuk & Wilczek.

Przestrzenie nowego Brain Embassy wypełniły elementy inspirowane Broadwayem i kultowymi teatrami.

Projekt wnętrz BE Czackiego przygotował poznański zespół architektów z biura mode:lina.

Brain Embassy, jedna z wiodących marek coworkingowych w Warszawie, 1 lutego otworzyła swoją najnowszą przestrzeń w samym Centrum. Lokalizacja jest niewątpliwym atutem tej inwestycji, z której przyszli najemcy będą mieli dosłownie chwilę do klimatycznych restauracji czy popularnych miejsc typu Krakowskie Przedmieście. Ulokowanie w sercu stolicy to również dogodny transport – tuż za rogiem znajduje się stacja drugiej linii metra Nowy Świat - Uniwersytet oraz liczne przystanki autobusowe.

Niewątpliwą korzyścią dla użytkowników jest nowoczesny design, z którego znana jest marka. Tym razem jednak Brain Embassy, łącząc historię z nowatorskim podejściem, stworzyło wnętrze znacznie wyróżniające się na tle pozostałych coworkingów.

– BE Czackiego to dotychczas najbardziej wymagający projekt z portfolio Brain Embassy, którego realizacja zaangażowała cały nasz zespół. Jest to prawdziwy przykład co-creatingu, dzięki któremu, wspólnymi siłami, stworzyliśmy na polskim rynku naprawdę unikatowy produkt. Od początku projektowania tej lokalizacji zależało nam, aby nowa przestrzeń wykraczała ponad możliwości tradycyjnych powierzchni elastycznych. Mamy odwagę podnosić poprzeczkę standardu wyposażenia i testować nowe, niewykorzystywane wcześniej rozwiązania. To pozwala wpływać na rynek powierzchni biurowych i wyznaczać kierunki, zamiast podążać utartymi ścieżkami. – wspomina Piotr Kwiatkowski Deployment Manager w Brain Embassy, który dbając o funkcjonalność i innowacyjność przestrzeni, koordynował cały proces już od momentu powstania koncepcji obiektu przez wizualizacje do momentu oddania do użytkowania.

Wdrożenie projektu w życie było wyzwaniem, szczególnie ze względu na logistykę przedsięwzięcia. Za koordynację prac biur projektowych, ekspertów oraz wykonawców odpowiedzialna była Firma cmT. Podczas realizacji projektu dostawy wymagały wyjątkowo precyzyjnego zaplanowania, tak aby nie zakłócić funkcjonowania sąsiadujących instytucji oraz budynków.