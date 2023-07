Nowy fitness klub w Swarzędzu

1,5 tys. mkw. powierzchni i siedem stref dedykowanych dla różnych form treningu i relaksu - taki jest nowy fitness klub Well Fitness, który rozpoczął działalność w ETC Swarzędz.

W centrum handlowym ETC Swarzędz wystartował nowy fitness klub – należący do firmy Medicover, Well Fitness.

Do dyspozycji klubowiczów jest siedem różnych stref dostosowanych do innych form treningu i relaksu, w tym m.in. strefa wolnych ciężarów, strefa do treningu cardio oraz strefa saun.

W ETC Swarzędz swoją działalność rozpoczął nowy fitness klub. Well Fitness – bo o nim mowa - należący do firmy Medicover, na powierzchni 1.500 mkw. oferuje 7 stref do treningu i relaksu. Każda z nich wyposażona jest w najwyższej jakości sprzęty i dostosowana zarówno do zajęć indywidualnych, jak i grupowych. Na miejscu honorowane są pakiety sportowe Medicover Sport.

Well Fitness – ETC Swarzędz zajmuje 1.500 mkw. powierzchni na pierwszym piętrze galerii. To miejsce dedykowane wszystkim, którzy chcą kompleksowo zadbać o swoje zdrowie i kondycję. Do dyspozycji klubowiczów jest 7 profesjonalnie wyposażonych stref:

Well Fitness w ETC Swarzędz, fot. mat. prasowe