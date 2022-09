Nowy format sklepu i pierwszy pop-up store. Yes zaprosił do projektu pracownię mode:lina

Yes wprowadza nowy format sklepu i pierwszy pop-up store. Architekci z mode:lina podczas projektowania inspirowali się jubilerstwem, tworząc obiekt nawiązujący do dzieł spod ręki złotników.

Marka biżuteryjna YES wprowadza nowy format sklepu i otwiera swój pierwszy pop-up store.

5 sierpnia br. premierowo stanął on na placu przy Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni.

Wyjątkowy pop-up store YES zaprojektowany został przez poznańskie studio architektoniczne mode:lina.

Wygląd po-up store YES odzwierciedla wartości wyznawane przez markę biżuteryjną: bunt, odwagę i autentyczność.

Zależało nam, aby pawilon był nowoczesnym i eleganckim manifestem kobiecości, czyli clou flozofii marki YES. Większość naszego zespołu stanowią pełne pomysłów i energii kobiety, dlatego byliśmy bardzo podekscytowani możliwością zaprojektowania pop-upu dla naszego klienta - mówi Paweł Garus, co-founder pracowni mode:lina.

Zainspirowani złotnikami

Architekci podczas projektowania inspirowali się jubilerstwem, tworząc obiekt nawiązujący do dzieł spod ręki złotników. Elewacja kontenera pokryta została ponad dwustoma metalowymi korytkami kablowymi, które zazwyczaj możemy znaleźć pod stropami w biurowcach. Ażurowe korytka, po pomalowaniu na kolor złoty lub zielony zyskują na szlachetności, stając się błyszcząca ozdobą pawilonu.

Elewacja kontenera pokryta została ponad dwustoma metalowymi korytkami kablowymi, które zazwyczaj możemy znaleźć pod stropami w biurowcach, fot. Patryk Lewiński

W metalowej elewacji architekci powycinali obłe kształty, w kontraście do ostrych krawędzi. Otwarcia zostały podkreślone złotymi ramami, podświetlanymi nocą. Całość projektu uzupełnia kamień oraz zaokrąglone lustra. Architekci starali się, aby elementy architektury nawiązywały do detali i form produkowanej przez YES biżuterii. Zewnętrzne kształty pawilonu płynnie przechodzą w projekt wnętrza, stanowiąc spójną całość. Uzupełnieniem jest kolorystyka i materiały identyfikujące markę.

Połączyliśmy w jednym obiekcie dwie wspaniałe dziedziny sztuki - architekturę oraz szlachetne rzemiosło marki YES - mówi Anna Kazecka-Włodarczyk, projektantka pawilonu.

.......

Projekt: YES Pop Up Store

Design : mode:lina

Zespół projektowy: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka-Włodarczyk

Lokalizacja: plac przy Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

Realizacja: sierpień 2022

Zdjęcia: Patryk Lewiński