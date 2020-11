Nowy gastro-koncept w Bytowie. We wnętrzach króluje natura i różnorodne faktury

Architekt Małgorzata Hendrych-Lubińska z pracowni Lofft Architektura inspiracje do stworzenia projektu wnętrz restauracji Pizza & Wino w Bytowie czerpała z wcześniejszych projektów inwestora... smaków włoskiej kuchni. Efektem jest stylowe wnętrze urzekające naturalnymi barwami, wyrazistymi fakturami i eleganckimi formami.

Firma Itrich ma w swoim portfolio działające z powodzeniem restauracje Made in Napoli by Siervo Sopot oraz Smaki Sulęczyna. W obu lokalach serwowana jest kuchnia włoska, z naciskiem na pizzę. To właśnie włoskie smaki oraz klimat działających już lokali posłużyły za inspirację dla projektu wnętrz nowej restauracji, która niebawem wzbogaci ofertę kulinarną Bytowa.

Architekt Małgorzata Hendrych-Lubinska stworzyła projekt restauracji, w której mieszać się będą wrażenia i oddziaływanie barw, materiałów, natury, smaku i zapachu.

Parter lokalu o powierzchni 140 mkw. zdominowała zieleń, obecna zarówno w postaci naturalnych drzewek, urozmaicających wystrój (ukłon w stronę aranżacji restauracji Made in Napoli, gdzie również we wnętrzach znajdziemy prawdziwe drzewa), jak i dekorów z motywem liści na suficie czy roślin pnących okalających ściany.

Zielone będą także obicia krzeseł i sof oraz tynki stanowiące wykończenie ścian dolnej kondygnacji lokalu. Na piętrze z kolei prym wieść będą ciepłe brązy, beże oraz kolory złota. Architekt zestawiła tutaj hojnie wykorzystane w całym projekcie drewno z metalowymi akcentami.

W aranżacji całego lokalu charakter wnętrzom nadają różnorodne faktury i wzory: od lastryko na podłodze, przez rysunek drewna na meblach, po połyskujące powierzchnie dekoracyjnych lamp.