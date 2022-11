Nowy gastrokoncept w Manufakturze. Nepalska kuchnia i wnętrza z prawdziwego zdarzenia!

W łódzkiej Manufakturze działa nowy gastrokoncept oferujący kuchnię nepalską. Również wystrój lokalu ściśle nawiązuje do kultury nepalskiej.

Restauracja Yarsa, która od połowy listopada funkcjonuje na rynku Manufaktury, jest pierwszą w Łodzi serwującą nepalską kuchnię z prawdziwego zdarzenia.

Klimat lokalu oprócz tradycyjnej nepalskiej kuchni buduje wystrój nawiązujący do kultury nepalskiej.

We wnętrzach znajdują się dekoracje modułowe odnoszące się do numerologii, systemu gwiezdnego i układu planetarnego, a także ażurowe zdobienia.

Za projektem wnętrz stoi łódzka agencja 3D Projekt.

W zabytkowych przestrzeniach rynku Manufaktury w Łodzi działa dziś ponad 20 restauracji oferujących kuchnie z całego świata. W listopadzie do tego grona dołączyła nepalska restauracja Yarsa.

Wystrój nawiązujący do kultury Nepalu

Za wyjątkowym smakiem serwowanych przez Yarsę potraw, idzie również zapierający dech wystrój lokalu, który ściśle nawiązuje do kultury nepalskiej. Wewnątrz restauracji goście mogą nacieszyć się widokiem dekoracji modułowych odnoszących się do numerologii, systemu gwiezdnego i układu planetarnego, co jest ważnym elementem wierzeń rodowitych Nepalczyków. Oprócz tego w restauracji zobaczymy wiele zdobień wykonanych z ażurów, a także podwieszaną pod sufitem konstrukcję z metalu, przedstawiającą kwiat lotosu, jeden z najważniejszych symboli tej kultury.

Restauracja mieści się w północnej części zabytkowego rynku, między restauracjami Bobby Burger a Pizzerią „Stopiątka”. Ma powierzchnię 161 mkw.

W najbliższym czasie możemy spodziewać się licznych wydarzeń i akcji promocyjnych, towarzyszących szumnemu otwarciu restauracji Yarsa w Manufakturze. Właściciele lokalu chcą pokazać kulturę Nepalu oraz tamtejszą kuchnię z jak najlepszej strony, tak by ich goście mogli dogłębnie poznać nowe smaki, które z pewnością przypadną łodzianom do gustu.