Nowy koncept beauty w Browarach Warszawskich. Zaglądamy do atelier by Juźwin | Kobielski

Spektakularne metamorfozy, najmodniejsze fryzury, nowatorskie zabiegi beauty i makijaże zasługują na odpowiednią scenerię. Z takiego założenia wyszli twórcy atelier by Juźwin | Kobielski. Ponieważ design jest nieodzowną częścią ich codziennej pracy, postanowili sami opracować projekt wnętrz ich pierwszego, autorskiego konceptu beauty.

W Browarach Warszawskich powstał nowy koncept beauty, atelier by Juźwin | Kobielski.

Jarosław Juźwin i Sebastian Kobielski sami opracowali projekt wnętrz ich pierwszego, autorskiego konceptu beauty.

Atelier podzielone jest na dwie części: fryzjerską i menicure & pedicure.

Wnętrze jest jasne i czyste. Juźwin i Kobielski postawili na minimalizm i nieprzytłaczające wykończenie.

Browary Warszawskie przyciągnęły koncepty znane z dobrej kuchni, jakościowych produktów czy usług na najwyższym poziomie. Poza świetnie skomponowaną ofertą, na uwagę zasługują także ich wnętrza. Do takich miejsc zdecydowanie należy atelier Jarosława Juźwina i Sebastiana Kobielskiego. Wizyta w ich salonie to oczywiście rewelacyjne usługi beauty, ale będąc w środku warto uważnie rozejrzeć się dookoła, ponieważ sam salon to designerska perełka stawiająca na stylowe detale.

Scena pięknych zmian – Krochmalna 61

Ich salon, znajdujący się pod adresem Krochmalna 61, wymyka się prostym definicjom. Jako, że design jest nieodzowną częścią ich codziennej pracy, postanowili to wykorzystać i sami opracowali projekt wnętrz ich pierwszego, autorskiego konceptu beauty.

Od progu nie ma wątpliwości, że klienci trafili pod właściwy adres. Gości wita trójwymiarowa zapowiedź salonu by Juźwin | Kobielski oraz gustowna recepcja. Atelier podzielone jest na dwie części. W części fryzjerskiej jest główna sala ze strefą dla oczekujących klientów i czterema stanowiskami, gdzie dokonują się te spektakularne metamorfozy. Stąd przejść można do lekko ukrytej przestrzeni, tzw. strefy relaksu. Twórcy wprowadzili tu dość nowatorskie rozwiązanie, ponieważ myjki umieścili w małej sali kinowej, gdzie można zrelaksować się oglądając najlepsze relacje ze świata mody, sztuki i kultury. Z kolei druga część salonu - strefa manicure & pedicure, będzie bardzo organiczna i zielona, celowo różniąca się kolorystycznie i charakterem od części fryzjerskiej.

Piękno tkwi w detalach

Wnętrze jest jasne i czyste. Panowie postawili minimalizm i nieprzytłaczające wykończenie. Całość koncepcji opiera się na trzech barwach: odcieniach bieli, złota i matowej czerni. Ale na największą uwagę zasługuje wyjątkowe oświetlenie.