Nowy koncept po raz trzeci. Placówka PKO Bank Polski zachwyca designem w Fabryce Norblin

W Fabryce Norblina na warszawskiej Woli ruszył oddział 8 PKO Banku Polskiego. To trzecia placówka banku w ramach projektu PKO Koncept – po warszawskim Ursynowie i kompleksie Brama Miasta w Łodzi. Za projektem stoi pracownia Trzop Architekci.

PKO Koncept to nowe podejście banku do sieci placówek.

Oddziały tego typu oferują obsługę w nietypowych wnętrzach nawiązujących do lokalnych tradycji, wypełnione są nowinkami technologicznymi.

Spełniają wszystkie potrzeby klientów w jednym miejscu: doradztwo, sprzedaż, edukację i wsparcie w korzystaniu z kanałów zdalnych.

– Nasi klienci szczególnie cenią rozwiązania, które ułatwiają im załatwienie swoich spraw w szybki i prosty sposób. W modernizowanych oddziałach obok tradycyjnej obsługi, mają do dyspozycji rozwiązania samoobsługowe. Jako bank technologiczny – chcemy w ten sposób ułatwiać klientom kontakt z bankiem i wspierać ich w zakresie samodzielnej obsługi. To właśnie oferuje otwarta dzisiaj kolejna placówka PKO Koncept w Fabryce Norblina. Są tu zarówno nowe technologie, cyfrowe rozwiązania, jak i edukacja i doradztwo na najwyższym poziomie – podkreślała Iwona Duda, prezes zarządu PKO Banku Polskiego podczas otwarcia nowego oddziału.

Gratka dla koneserów sztuki

Nowa siedziba oddziału sąsiaduje z biurami, sklepami, restauracjami, ekologicznym bazarem, kinem i muzeum upamiętniającym historię jednego z największych przedsiębiorstw przemysłowych dawnego Królestwa Polskiego. Oddział 8 PKO Banku Polskiego to nie tylko placówka bankowa – jest to również miejsce, w którym pasjonaci sztuki malarskiej zobaczą dzieła z bogatych zbiorów banku.

Mamy nadzieję, że oddział 8 PKO Banku Polskiego, który właśnie rozpoczyna obsługę klientów będzie wyjątkowym miejscem tak jak cała zrewitalizowana Fabryka Norblina. Nawiązując do bogatej historii Fabryki zadbaliśmy o to, aby wnętrze komponowało się z charakterem tego miejsca - zaznacza Joanna Kindel, dyrektor Oddziału 8 PKO Banku Polskiego w warszawskiej Fabryce Norblina. Placówka PKO Bank Polski zachwyca designem w Fabryce Norblin, fot. mat. prasowe

Nasz oddział nie jest tylko placówką bankową – to również część wystawiennicza. Najwięksi koneserzy sztuki znajdą coś dla siebie w naszych zbiorach. Przede wszystkim jednak, oddział ma charakter uniwersalny: będziemy tu spotykać się z klientami i edukować ich w korzystaniu z kanałów zdalnych. Wszystko zaaranżowaliśmy tak, aby usprawnić klientom ich pobyt w oddziale – dodaje Joanna Kindel.

Nie ma tradycyjnych ulotek i plakatów

Fabryka Norblina to miejsce, w którym nowoczesność komponuje się z historycznym charakterem przestrzeni. Duża część osób odwiedzających to miejsce to ludzie młodzi, dla których ekologia jest bardzo ważna. Dlatego w tutejszym oddziale PKO Banku Polskiego nie ma tradycyjnych ulotek i plakatów - najważniejsze informacje o banku i jego ofercie wyświetlane są na monitorach. Większość czynności klienci mogą wykonać w asyście doradców na ekranach dotykowych lub wykorzystując swoje smartfony. Takie rozwiązania pozwalają ograniczyć konieczność wydruków papierowych, co ma bezpośredni wpływ na ekologię i ochronę środowiska. Placówka została wyposażona również w samoobsługowe stanowisko internetowe. Dzięki tym rozwiązaniom klienci mogą nauczyć się korzystania z kanałów zdalnych. Takie rozwiązania pozwalają ograniczyć konieczność wydruków papierowych, co ma bezpośredni wpływ na ekologię i ochronę środowiska.

Dla podkreślenia wyjątkowości i nowoczesności tego miejsca, w oddziale został zamontowany hologram, na którym wyświetlają się elementy związane z identyfikacją banku. Nietypowo zaaranżowane miejsca do spotkań klientów z doradcą powodują, że wizyta w oddziale staje się jeszcze bardziej przyjemna. W oddziale znajdują się zarówno pokoje spotkań, jak i przestrzeń do krótszych rozmów. Dostępne są również stanowiska do obsługi kasowej.

Nowa aranżacja zapewnia dyskrecję i komfort obsługi. Dla klientów dostępny jest bankomat z funkcją wpłatomatu czynny całą dobę. W oddziale obsługę klientów prowadzi 7 doradców z linii biznesowych – klienta indywidualnego, bankowości osobistej oraz z zakresu kredytów hipotecznych.