Nowy koncept w Browarach Warszawskich. Sassy Warszawa łączy elegancję i futurystyczny minimalizm

Sassy Warszawa w Browarach Warszawskich jest kolejną przestrzenią klubowo - restauracyjną zaprojektowaną przez Biuro Kreacja. To kontynuacja konceptu Sassy Gdańsk, który ma łączyć doświadczenie ekskluzywnej restauracji z klubem nocnym oferującym zarówno kulturalne, jak i taneczne doznania. Elegancja i futurystyczny minimalizm to leitmotiv klubu.

Sassy Warszawa w Browarach Warszawskich to jak wizyta na planie filmowym kolejnej części Blade Runner.

Biuro Kreacja stoją za projektem Sassy Warszawa. Wcześniej zaprojektowali koncept Sassy Gdańsk.

Od zgiełku Browarów Warszawskich izoluje gości ciemny, elegancki hol wejściowy, nienachalnie wymuszający lekkie zatrzymanie w pędzie wieczornej rozrywki, której zapowiedzią jest neon Youth has no age, dyskretnie doświetlający pomieszczenie. Po dopełnieniu formalności wkraczamy do głównej sali o podwójnej funkcji, która z późno popołudniowej restauracji w miarę zapadania nocy zmienia się w taneczny parkiet. Jedną stronę głównej sali zajmuje główny bar, o obniżonym wobec głównej sali stropie, dzięki czemu sprawia wrażenie miejsca idealnego do wysączenia drinka w przerwie od parkietowych szaleństw. Łukowate elementy świetlne, gładkie i płynne acz niezwykle proste formy obleczone w intensywny, purpurowy kolor nawiązują do stylistyki Bauhaus w kształtach; wrażenie jest bliższe wizycie na planie filmowym kolejnej części Blade Runner.

Elegancja i futurystyczny minimalizm

Elegancja i futurystyczny minimalizm, jako leitmotiv klubu, znajduje odzwierciedlenie w najdrobniejszych szczegółach. Indywidualnie projektowane sofy, których surowość stalowych wykończeń łagodzi miękki welur czy rzeźby na ścianach antresoli, powstałe z dekonstrukcji logotypu SASSY - nawiązania do tegoż widzimy też na posadzce. Wreszcie wnętrze małej toalety, gdzie dzięki zastosowaniu luster oraz pasków ledowych, przestrzeń wydaje się być nieskończonością. Złudzenie głębi podkreśla zmultiplikowany odbiciami neon Sassy Infinity.

Gościom lóż na antresoli towarzyszy instalacja OKO, nawiązującą do klubu SASSY Gdańsk z motywem oka przewijającym się przez całe wnętrze. Jesteśmy niejako przyjaźnie oglądani, podglądani przez oko odbijające się w lustrach, również gdy skierujemy się do drugiego baru na piętrze. Całość wizualnych doznań dopełniają ekrany projekcyjne nad główną salą, widoczne również z antresoli. Dedykowane klubowi wizualizacje nawiązują do motywu wody oraz pracy The Weather Project stworzonej przez Olafura Elliasona.

O komfort gości zadbano również w projekcie głównych toalet na parterze, gdzie ciemna zieleń w połączeniu z delikatnym światłem tworzy elegancko intymną przestrzeń.

Neon The magic is in You, Baby! utwierdza gości w poczuciu własnej wyjątkowości i chęci powrotu do zabawy. Gdyby jednak zechcieli opuścić lokal, ostatnią namową jest delikatny napis przy wyjściu - Baby, please don’t go. Kto wie, może niejedna osoba zmieni zdanie widząc tę prośbę…

Projekt: Dorota Terlecka, Karolina Polińska, Paula Banasik

Wizualizacje: Bartek Pszczółkowski, Paula Banasik

Inwestor: SGD Ventures