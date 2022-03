Nowy pop-up store w Galerii Dominikańskiej

W Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu otwarto stoisko pop up marki Auna Vegan. To efekt wyróżnienia, jakie ta innowacyjna manufaktura kosmetyków wegańskich otrzymała od Atrium Poland Real Estate w ramach konkursu Wygraj pop-up store! Nowa przestrzeń handlowa będzie dostępna dla wrocławskich klientów przez najbliższe pół roku. Celem projektu Atrium jest wsparcie młodych brandów w rozwoju biznesu oraz zwiększanie ich szans na zaistnienie w handlu offline.

REKLAMA

O własny sklep we wrocławskim centrum handlowym walczyło niemal 100 polskich marek. Wyróżniona przez Atrium Auna Vegan przekonała grono jury swoim podejściem do prowadzonego biznesu oraz energią i pasją właścicielki i twórczyni konceptu, która w sposób niezwykle zaangażowany, z troską o każdy szczegół, pracuje nad recepturami kosmetyków. Znaczącą rolę dla jej wyróżnienia miał też lokalny charakter konceptu oraz działalność Auny Vegan na rzecz społeczności i środowiska – w tym fakt, że kosmetyki są tworzone wyłącznie z naturalnych składników, a firma jest aktywnie zaangażowana w działalność ekologiczną.

- Program Wygraj pop-up store realizowany przez Atrium Polska to świetna inicjatywa, która pozwala rozwijać się młodym, jeszcze nieznanym szerszej publiczności markom. To też realna pomoc, która może przełożyć się na wzrost sprzedaży i rozpoznawalności – mówi Anna Kościelnik, chemik kosmetyczny, właścicielka i twórczyni marki Auna Vegan i dodaje: - Myśląc o strategii rozwoju naszego biznesu, rozważaliśmy różne lokalizacje. Najbliżej było nam do Wrocławia. Dlatego informację o konkursie potraktowałam jak „znak z nieba”, że kolejnym miastem na mapie Auny musi być właśnie stolica Dolnego Śląska. Galerię Dominikańską odwiedza sporo osób o różnych zainteresowaniach, poglądach i potrzebach. Liczymy na to, że osoby, które wcześniej nas nie znały, szybko zaznajomią się z marką i w niedalekiej przyszłości zostaną naszymi klientami.

- Cieszę się, że do grona najemców Galerii Dominikańskiej dołączyła młoda, innowacyjna polska marka. Wierzę, że przestrzeń handlowa w naszym centrum będzie dla Auna Vegan skuteczną okazją na dotarcie z ofertą do nowej grupy docelowej i przetestowanie produktów przez szerokie grono wrocławskich klientów. Mam nadzieję, że ten nowy rozdział w działalności marki będzie dla niej początkiem rozwoju na szeroką skalę – mówi Ewa Hiller, dyrektor Galerii Dominikańskiej.

Wygraj pop-up store! to autorski program Atrium Poland Real Estate. Jego celem jest wspieranie młodych polskich marek i zwiększanie szans początkujących przedsiębiorców na szybki rozwój. Jego uczestnicy mogą spróbować swoich sił w handlu offline i budowaniu relacji face to face z klientem. Laureat towarzyszącego mu konkursu otrzymuje bezpłatnie swój własny lokal w centrum handlowym Atrium na 6 miesięcy.

Projekt Wygraj pop-up store! jest element programu Atrium Razem, którego celem jest wsparcie i integracja lokalnej społeczności oraz wspólne budowanie przyjaznego środowiska rozwoju.