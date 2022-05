Nowy projekt Maca Stopy przedpremierowo w Mediolanie

Kolekcja wykładzin Created by Mac Stopa marki Forbo Flooring będzie pokazana przedpremierowo podczas Milan Design Week.

REKLAMA

W dniach 6-13 czerwca 2022 r., podczas Design Week w Mediolanie, Forbo Flooring zaprezentuje przedpremierowo nową kolekcję wykładzin: Created by Mac Stopa.

Kolekcja wykładzin Created by Mac Stopa powstała w oparciu o doświadczenia projektanta, obserwacje i fascynacje, wywodzące się z różnych twórczych dziedzin.

Najnowsza propozycja dla Forbo Flooring powstała w oparciu o ideę architektonicznej modułowości i chęci zaaranżowania przestrzeni wokół nas.

Zaproszony do współpracy słynny polski projektant tworzył wcześniej dla takich gigantów jak: Google, Coca-Cola, Samsung. Nie ustaje w eksperymentach z różnymi materiałami, łącząc nowe technologie produkcji z rzeźbiarską kompozycją. Od wielu lat zajmuje się projektowaniem śmiałych form przemysłowych, wnętrz biurowych, showroomów, a realizacje jego biura architektonicznego Massive Design przyciągają uwagę i zdobywają nagrody.

Mac Stopa nie ustaje w eksperymentach z różnymi materiałami, łącząc nowe technologie produkcji z rzeźbiarską kompozycją. fot. mat. prasowe

Przeczytaj także >> Biuro Unilever Centrum po metamorfozie. To projekt Massive Design

Kolekcja wykładzin Created by Mac Stopa powstała w oparciu o doświadczenia projektanta, obserwacje i fascynacje, wywodzące się z różnych twórczych dziedzin. Dzięki unikalnej technologii druku cyfrowego Forbo Flooring, jego pomysły udało się zwizualizować i przenieść na wykładziny.

Najnowsza propozycja dla Forbo Flooring powstała w oparciu o ideę architektonicznej modułowości i chęci zaaranżowania przestrzeni wokół nas. Pomysł zrealizowano poprzez zastosowanie powtarzających się form geometrycznych, takich jak heksagony, trapezy czy plecione struktury, które stanowią podstawę kolekcji. Doświadczenie Stopy w projektowaniu wnętrz zainspirowało go do połączenia tych struktur z klasycznymi materiałami, takimi jak drewno, tkaniny, metal i skóra.

– Projektując bardzo lubię eksperymentować, obserwuję piękno natury, otaczające nas zjawiska fizyczne, które często stają się dla mnie inspiracją. Jako projektanta form przemysłowych, fascynują mnie formy organiczne, nowe technologie związane z wydrukami 3D, dzięki czemu geometryczna forma kolekcji dla Forbo Flooring osiągnęła miękkość i trójwymiarowość. I tak do kolekcji Created by Mac Stopa wprowadziliśmy teksturę ukwiałów i odbicia metaliczne, a prawie całość kolekcji oparliśmy o zmienną kolorystykę sąsiadujących ze sobą modularnych form, co w naturze związane jest z załamywaniem się i pochłanianiem odbić światła mówi o swoim projekcie Mac Stopa.

Ponadto warto zwrócić uwagę na fakt, że klasyczne posadzki w przeszłości przeważnie oparte były o wyraźne podziały pomiędzy kamieniami, płytami kamiennymi, ceramicznymi, czy deskami drewnianymi. Tak więc projekt wykładzin dla Forbo Flooring, oparty o wyraźnie modularne podziały, stanowi połączenie klasyki z technologią 21 wieku – dodaje projektant.

Kolekcja będzie dostępna w dwóch wariantach: tekstylnej wykładziny flokowanej - Flotex oraz wykładziny PVC – Eternal. Flotex to wyjątkowa wykładzina podłogowa, która łączy w sobie odporność na ścieranie i trwałość podłogi elastycznej z jakością, ciepłem i wygodą wykładziny dywanowej. Dzięki swojej strukturze jest całkowicie wodoodporna i bakteriostatyczna.

Kolekcja Forbo Flooring – Created by Mac Stopa będzie zainstalowana w biurze prasowym wiodącego włoskiego pisma dla architektów, projektantów oraz dekoratorów wnętrz – INTERNI w dniach 6-13 czerwca 2022 r. na Uniwersytecie Mediolańskim w dzielnicy Brera, od godziny 10 do północy.