Nowy projekt MIKOŁAJSKA Studio to kolorowa oaza zieleni

Architekci z pracowni MIKOŁAJSKA Studio stworzyli w Raciborzu prawdziwą oazę zieleni pełną intensywnych kolorów.

Koncepcja aranżacji wnętrz w nowym projekcie MIKOŁAJSKA Studio opierała się na nawiązaniu do naturalnych kolorów i materiałów.

Architekci wprowadzili do wnętrz dużo naturalnej zieleni, w tym m.in. w formie zielonej ściany.

Inwestorka chciała dodać do wnętrza intensywne kolory, szczególnie w tkaninach i tapetach.

Żywe rośliny, butelkowa zieleń i dekoracyjne tapety z motywami natury. W tym domu życie rodzinne dosłownie kwitnie! To za sprawą architektów z pracowni MIKOŁAJSKA Studio, którzy uważnie wsłuchując się w potrzeby inwestorów, zawsze tworzą wnętrza przyjazne użytkownikom.

Tak było i tym razem! Położony w Raciborsku, niedaleko Krakowa, dom miał być oazą zieleni, miejscem wytchnienia i wypoczynku dla czteroosobowej rodziny. Inwestorom zależało przede wszystkim na tym, by wnętrza były ciepłe i przytulne w odbiorze, niepozbawione energetycznych kolorów ziemi i śmiało nawiązywały do piękna okolicznej przyrody.

Koncepcja aranżacji wnętrz opierała się na nawiązaniu do naturalnych kolorów i materiałów. Wprowadziliśmy do wnętrza dużo zieleni w formie żywej zielonej ściany, donic wbudowanych w posadzkę w łazience przy sypialni oraz w otwartej klatce schodowej, które miały dawać wrażenie przechodzenia roślin do wnętrza domu. Inwestorka zaś chciała dodać do wnętrza intensywne kolory, szczególnie w tkaninach i tapetach – tak też się stało – wyjaśnia Krystyna Mikołajska z MIKOŁAJSKA Studio.

Wnętrze pełne zieleni

Stąd we wszystkich właściwie pomieszczeniach pojawia się żywa zieleń, ale też meble, dodatki i inne aranżacyjne detale, które korespondują z naturalnym krajobrazem zza okien. Ściana z żywej zieleni w otwartej strefie dziennej, rośliny doniczkowe, tapety z naturalnymi motywami, utrzymane w różnych odcieniach zielonego zabudowy meblowe i meble wypoczynkowe sprawiają, że wszystko tu gra… w zielone!

Ściana z żywej zieleni w otwartej strefie dziennej. fot. mat. prasowe

W tę zabawę śmiało włączają się inne kolory z palety barw ziemi oraz naturalne materiały. Wśród tych ostatnich ważną rolę w projekcie pełni drewno. Ciepłe i przytulne z natury, zapewnia stylistyczną równowagę dla prostych, minimalistycznych form wyposażenia.

Drewniane są tu podłogi, drzwi, część zabudów stałych, ale też żaluzje, dekoracyjne elementy ścian, a przede wszystkim sufit w otwartej na dwie kondygnacje części salonowej. Ta także, dzięki poprowadzonym na całej wysokości przeszkleniom, podkreśla silny związek wystroju wnętrz z otaczającą dom przyrodą. To za sprawą wysokich okien właśnie zaciera się tu granica między tym co wewnątrz, a tym co na zewnątrz.

Z naciskiem na wygodę

Dzięki naturalnym inspiracjom aranżacja wnętrz jest także niezwykle spójna, a każde z pomieszczeń wizualnie dopełnia całość. Nie znaczy to jednak, że walory estetyczne projektu, przyćmiły jego stronę funkcjonalną. Wręcz przeciwnie! Wnętrza są nie tylko piękne, ale też użytkowe, a każde z pomieszczeń doskonale spełnia swoje zadania. Stąd w otwartej strefie dziennej, poza dwukondygnacyjnym salonem służącym odpoczynkowi i spędzaniu wspólnie czasu, znalazła się przestronna jadalnia z dużym, rodzinnym stołem oraz świetnie wyposażona kuchnia.

Ta ostatnia jest miejscem idealnym do przygotowywania posiłków, nawet w większym gronie, o czym świadczy duża wyspa ulokowana w centrum. Pojemna zabudowa zapewnia dużo miejsca do przechowywania kuchennych utensyliów, a ukryta za drzwiami spiżarnia pozwala gromadzić całkiem spore zapasy. Na życzenie inwestorów, w projekcie znalazł się również gabinet do pracy, który w razie potrzeby pełni też funkcję pokoju dla gości.

Fokus na detal

Równie funkcjonalnie urządzone zostały pomieszczenia prywatne. Sypialnia główna, dwa pokoje dla dzieci – chłopca i dziewczynki oraz trzy łazienki. Ich wystrój nawiązuje do konceptu aranżacji otwartej strefy dziennej, podporządkowany jednak indywidualnym potrzebom każdego z mieszkańców. Stąd pokoje dzieci odzwierciedlają ich pasje i charaktery, a sypialnia właścicieli połączona została z dużą garderobą.

Wszechobecna zieleń wypełnia także łazienki. fot. mat. prasowe

Wygodne w użytkowaniu są także łazienki, w których wszechobecna zieleń i naturalne materiały stanowią niezwykłe tło dla starannie dobranego wyposażenia. Wśród niego odnajdziemy takie perełki, jak armatura Gessi czy przyciski spłukujące Geberit, które stanowią biżuteryjny wręcz akcent we wnętrzu. Jej wybór wydobywa też aranżacyjną moc detali, które choć nie rzucają się w oczy, pełnią ważną rolę w całym projekcie.