Nowy projekt MIXD. Tak wyglądają wnętrza Cukierni Żnin

Należąca do Grupy Arche Cukrownia Żnin Park Industrialny to jeden z najciekawszych i największych w Polsce obiektów rewitalizowanych na potrzeby branży hospitality i mixed use. Studiu MIXD przypadł w udziale projekt wnętrz budynku A3. Jego znaczną część zajmuje aquapark – idealne miejsce wypoczynku dla rodzin z dziećmi. Chcąc nieco złagodzić klimat wnętrza dawnej hali produkcyjnej o wysokich na 8 metrów ceglanych ścianach i widocznej stalowej konstrukcji dachu projektanci z MIXD zaproponowali jasne, pastelowe wnętrze inspirowane słodkościami. Zgodnie z charakterem inwestycji i historią obiektu w zaprojektowanych przez siebie przestrzeniach postawili mocno na ideę reuse.

Zakończenie pierwszego etapu inwestycji Cukrownia Żnin Park Industrialny miało miejsce w czerwcu 2020 roku. Do użytku zostały oddane wtedy m. in. 1 budynek hotelowy (182 pokoje), kilkanaście sal konferencyjnych o łącznej powierzchni ok 4000 mkw. z największą ok 1400 mkw., kilka restauracji i klubów, mały browar, kręgielnia, aquapark. Na drugim etapie – w sierpniu 2020 – dołączą do nich kolejne elementy centrum konferencyjno-wypoczynkowego – drugi budynek hotelowy (134 pokoje), SPA & wellness, sala zabaw dla dzieci oraz manufaktura cukierków.

W dalszych planach zagospodarowania Cukrowni Żnin Park Industrialny są utworzenie centrum rehabilitacji, kliniki medycznej, Muzeum Cukrownictwa, Muzeum Optymizmu, parku handlowego, osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych i jednorodzinnych, domów wakacyjnych, biur, kina, audytorium, boisk. Cała inwestycja kosztować będzie ok. 300 mln złotych. Głównym architektem Cukrowni Żnin jest Marek Bulak z Bulak Projekt, a za całość projektu odpowiada Piotr Grochowski, architekt Grupy Arche.

Słodki aquapark

W tym ogromnym postindustrialnym kompleksie (ponad 40 000 mkw. na 35 h terenu) studiu MIXD przypadł w udziale projekt wnętrz budynku A3. Jego znaczną część zajmuje aquapark – idealne miejsce wypoczynku dla rodzin z dziećmi. Chcąc nieco złagodzić klimat wnętrza dawnej hali produkcyjnej o wysokich na 8 metrów ceglanych ścianach i widocznej stalowej konstrukcji dachu projektanci z MIXD zaproponowali jasne, pastelowe wnętrze inspirowane słodkościami.

– Choć mamy do czynienia z obiektem poprzemysłowym, nie chcieliśmy dodawać do oryginalnej tkanki budynku sztucznie stworzonych „industrialnych” elementów. Aquapark to przestrzeń zabawy – woleliśmy poszukać skojarzeń kryjących się za słowem cukier, wcielić się w dziecko, które wyobraża sobie bajkową fabrykę słodkości – mówi Piotr Kalinowski z MIXD.

Groszki, pianki, galaretki

Ogromne, zaprojektowane specjalnie do wnętrza aquaparku, lampy wykonano z metalowej siatki cięto-ciągnionej. Wyglądają niczym gigantyczne kostki cukru, które za chwilę wpadną do basenów i zamienią ich zawartość w słodki syrop. Ich nieregularne rozmieszczenie potęguje wrażenie dynamicznego ruchu. Reszta wnętrza tonie w cukierkowych pastelach, świetnie znanych wielbicielom pudrowych groszków. Podświetlane kolorowo baseny kuszą niczym ogromne porcje kisielu lub galaretki, a na zmęczonych pływaniem czekają customowo zaprojektowane leżanki, budzące nagły apetyt na pianki marshmallow. Z kolei kwadratowe płytki to element nostalgii – kiedyś wszechobecne w każdej łazience, na każdym basenie, w szkołach, przedszkolach i domach przenoszą starszych użytkowników aquaparku w czasie do lat 80. i wspomnień z dzieciństwa. Z pastelowym wnętrzem świetnie komponują się też liczne egzotyczne rośliny – patrząc na nie, trudno nie zacząć nucić „Club Tropicana”.