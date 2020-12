Nowy rekord na polskim rynku sztuki: obraz Wojciecha Fangora sprzedany za ponad 7 mln złotych

Nowy rekord na rynku sztuki! Ponad 7,3 mln. zł – za tyle kupiono podczas aukcji Sztuka Współczesna. Op-art i Abstrakcja Geometryczna dzieło M22 Wojciecha Fangora. To najdrożej sprzedany obraz w Polsce i zarazem najdrożej sprzedane dzieło tego wybitnego twórcy - podaje dom aukcyjny Desa Unicum.

Kolejna jesień – podobnie jak przed dwoma laty – przyniosła kolejny spektakularny wynik licytacji pracy Wojciecha Fangora. Padł nowy cenowy rekord na polskich aukcjach sztuki – to najwyższa suma uzyskana za dzieło sztuki na aukcji w Polsce. Co więcej, artysta pobił rekord, który sam wcześniej ustalił i to aż o 2,6 miliona złotych!

Płótna Wojciecha Fangora o charakterystycznym, geometrycznym kształcie przypominającym rozetę lub kwiat, są jednymi z najbardziej efektownych i poszukiwanych. Artysta namalował tylko trzy takie prace: "M 19" z 1986 roku, "M 22" i "M 39" z 1969. To w nich realizuje się idea koncentrycznego, "bezkrawędziowego" obrazu i nieskończonej kompozycji, która faluje. Wojciech Fangor to jedyny polski twórca, który miał swoją indywidualną wystawę w prestiżowym Guggenheim Museum w Nowym Jorku.

Obok dzieła Wojciecha Fangora podczas aukcji "Sztuka Współczesna. Op-art i Abstrakcja Geometryczna" za ponad 1,1 mln zł sprzedana została praca "Relief biało-czerwono-fioletowy" Henryka Stażewskiego, a dzieło Victora Vasarely'ego "Vega-Bk" kupiono za ponad 800 tys. zł.

Również dzisiaj odbyła się w DESA Unicum pierwsza w Polsce aukcja poświęcona instalacjom, a w jej ofercie znalazły się ikoniczne prace autorstwa najważniejszych polskich twórców. Za dzieło Romana Opałki "DETAL 3546421 - 3562392" z cyklu "1965/1 - ∞" zapłacono ponad 3,6 mln zł. Obrazy liczone Romana Opałki na aukcjach na całym świecie osiągają rekordowe kwoty. Sam artysta jeszcze przed śmiercią był najdroższym żyjącym twórcą, a jego program artystyczny to jedno z najważniejszych dzieł konceptualizmu. Jego poetyckie prace mają na celu zobrazowanie upływu czasu. Roman Opałka wierzył, że poprzez powtarzalność i konsekwencję pracy jest w stanie dostrzec procesy kierujące ludzkim życiem. Jego koncepcja nieustannie zaskakuje widzów od kilkudziesięciu lat, poruszając emocje i wyobraźnię.

Podczas aukcji poświęconej instalacjom kupiona została również pracę Ryszarda Winiarskiego "Gra nr 7", jej cena wyniosła 885 tys. zł. Z kolei dzieło Tadeusza Kantora sprzedane zostało za kwotę ponad 1 mln zł.