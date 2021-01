Nowy salon firmy meblowej Sofaroom w Domotece

Do grona najemców Domoteki dołączyła kolejna firma meblowa – Sofaroom. W salonie marki klienci mogą się zapoznać z ofertą luksusowych sof i narożników, które stanowią jej znak rozpoznawczy.

Polska firma Sofaroom działa od ponad 30 lat i specjalizuje się w luksusowych sofach i narożnikach w stylu skandynawskim, angielskim czy glamour. Meble wyróżniają się pod względem wzorniczym, jakościowym, a także funkcjonalnym. Świetnie prezentują się zarówno w bardziej klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrzach mieszkalnych oraz komercyjnych. W nowo otwartym salonie klienci mogą zobaczyć meble tapicerowane w modnych kolorach – od żółtego przez granatowy po szykowne odcienie szarości.

– Do produkcji mebli wykorzystujemy najwyższej jakości wysokoelastyczne pianki oraz szkielety z litego drewna. Wszystkie tkaniny, które stosujemy do tapicerowania mebli, wyróżniają się odpornością na poziomie od 35 tysięcy do ponad 100 tysięcy cykli ścieralności w testach Martindale’a. Większość naszych tkanin posiada atest na trudnopalność – mówi Marcin Rosiecki, CEO and Founder z firmy Sofaroom.

Flagowe produkty Sofaroom to eleganckie sofy 1-, 2-, 3- i 4-osobowe, a także narożniki. Wszystkie meble są wykonywane ręcznie zgodnie z najlepszymi tradycjami rzemiosła i wykorzystaniem ekskluzywnych materiałów produkowanych w Anglii oraz Niemczech. Ofertę uzupełniają tapicerowane krzesła i pufy, stylowe zestawy mebli, materace, stoliki, konsole, oświetlenie, dodatki oraz dekoracje. Wraz z otwarciem salonu dla klientów przygotowano też atrakcyjną promocję – zniżkę 25% na meble tapicerowane.

– Ofertę Sofaroom kierujemy do osób, które cenią klasyczny szyk wzbogacony o najlepsze doświadczenia współczesnego wzornictwa. Cieszymy się, że do grona najemców Domoteki dołączyła kolejna ciekawa polska marka – dodaje Agata Brzezińska, Head of CEE z firmy Pradera, właściciela Domoteki.

Otwarcie sklepu Sofaroom wieńczy dynamiczne rozpoczęcie 2021 roku w Domotece. W styczniu wystartowały też nowe salony Rolf Benz i Dion.