Nowy salon marki Gomez w klimatycznym Forcie Mokotów

Przestronne wnętrze salonu Gomez znajduje się na dwóch poziomach. Styl lokalu świetnie koresponduje z otoczeniem XIX-wiecznych zabudowań Fortu Mokotów.

W głównym, odnowionym budynku Fortu nowy najemca – firma Gomez oferującą ubrania marek premium – zajęła ponad 2600 mkw. powierzchni na dwóch poziomach. Loftowy charakter wnętrz dobrze wpasował się w lekką i luksusową koncepcję sklepów stacjonarnych Gomez. To kolejna po Red Bull firma, która dołączyła jeszcze wiosną do grona firm korzystających ze zrewitalizowanego kompleksu należącego do White Stone Development.

Przestronne wnętrze

Przestronne wnętrze salonu Gomez, dzięki dużym witrynom okiennym, tworzy klimat rodem z nowojorskiego loftu, jednocześnie łącząc wnętrze z zadrzewionym terenem wokół budynku. Styl lokalu świetnie koresponduje z otoczeniem XIX-wiecznych zabudowań Fortu udowadniając, że nowoczesna i komfortowa przestrzeń z powodzeniem może łączyć się z tak nieoczywistymi obiektami, a bogata historia tego miejsca jest wartością dodaną niemożliwą do uzyskania w klasycznych galeriach handlowych. Dzięki przemyślanym staraniom marki Gomez mokotowska enklawa zyskała jeszcze jedno atrakcyjne dla odwiedzających miejsce. Z dala od miejskiego zgiełku, pośród zieleni, ale w lokalizacji dobrze skomunikowanej z centrum, oferującej też strefy relaksu i kultury.

Nowa jakość na rynku mody i mapie miasta

– Fort Mokotów ma szanse stać się bardzo modnym miejscem nadchodzących sezonów. Kilka minut drogi ze Śródmieścia, starego Mokotowa, Szczęśliwic czy kompleksu biurowców przy Domaniewskiej znajduje się ostoja ciszy i uspokajającej zieleni z niespotykaną loftową architekturą po pięknej rewitalizacji. Dla detalisty specjalizującego się w wymagających markach premium i luksusowych to przestrzeń wręcz idealna, tworząca zupełnie nową jakość na rynku mody i mapie miasta – mówi Jakub Kwiatkowski z Gomez.

Fort Mokotów to cztery hektary przestrzeni z terenami rekreacyjnymi, restauracjami, biurami, przestrzeniami eventowymi, pracowniami oraz galerią, w której znajduje się Fundacja sztuk wizualnych: Instytut Fotografii Fort.

– Bardzo nas cieszy, że kolejna marka doceniła potencjał i urok Fortu Mokotów. To oryginalne miejsce przyciąga firmy i ludzi, którzy chcą zaznaczyć swoją indywidualność i oryginalność. Zielona enklawa w centrum Mokotowa przez lata była nieco odizolowana od reszty miasta. Dzięki temu zachował się niepowtarzalny klimat obiektu. Jednocześnie przeprowadzona rewitalizacja otworzyła to miejsce na świat i dała bardzo zróżnicowanej grupie najemców nowe możliwości kreowania przestrzeni. Fort oferuje obecnie zielone tereny rekreacyjne, powierzchnie do pracy o różnych formatach, wreszcie lokale gastronomiczne, eventownie czy studio fotograficzne. Na tym jednak nie koniec. Kolejne projekty są w drodze, którymi mamy nadzieję wkrótce zaskoczyć zarówno naszych najemców, jak i gości – mówi Karolina Borkowska, dyrektor Fortu Mokotów.