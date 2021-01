Nowy salon polskiej marki Dion w Domotece

Do grona najemców Domoteki dołączyła polska marka Dion. Na powierzchni blisko 300 metrów kwadratowych prezentowane są przede wszystkim meble tapicerowane, które stanowią flagową grupę produktów firmy.

Dion to nowa marka premium w branży meblowej, która z sukcesem łączy kreatywność polskich projektantów, pasję do tworzenia oraz doświadczenie w produkcji mebli z designem na najwyższym europejskim poziomie. Stawia na kunszt wykonania, szacunek do szycia i materiałów, a także komfort użytkowania. Projektanci marki tworzą nie tylko atrakcyjne formy – zwracają też szczególną uwagę na jakość, tradycję i funkcjonalność. Wszystkie produkty oferowane przez Dion powstają w Polsce.

Markę inspirują nie tylko najgorętsze trendy wnętrzarskie, lecz także różnorodny styl życia oraz otaczająca przyroda. – Kierujemy się takimi wartościami, jak autentyczność, wygoda, pasja do tworzenia. Stawiamy na dobrze dobrane materiały, ciągle też pracujemy nad nowymi wzorami. Ważną rolę odgrywa praca zespołowa w gronie doświadczonych i kreatywnych osób. Dion może się też pochwalić nowoczesnym parkiem maszynowym. Naszą misję stanowi również ciągłe doskonalenie i tworzenie nowych projektów, które uwzględniają zmieniające się trendy, a przede wszystkim oczekiwania klientów – mówi Marcin Błasiak, brand manager firmy Dion.

W nowo otwartym salonie Dion na klientów czekają takie grupy produktów, jak sofy, fotele, krzesła, regały, komody, stoły, biurka, a także tekstylia i akcesoria. Szeroka oferta pozwala zadbać o wyposażenie salonu, jadalni, sypialni czy biura.

– W Domotece stawiamy na różnorodność, która zawsze idzie w parze z designem na najwyższym europejskim poziomie. Nowy salon Dion stanowi mocny punkt naszej oferty, a przy tym ważny polski akcent. Dzięki temu klienci zyskują kolejne ciekawie zaprojektowane meble, które nie odbiegają jakością od tych proponowanych przez międzynarodowe marki również obecne w Domotece – dodaje Agata Brzezińska, Head of CEE z firmy Pradera, właściciela Domoteki.

Salon Dion to już kolejna z serii nowości, jakie Domoteka przygotowała dla klientów w 2021 roku. Wcześniej, 11 stycznia, otwarto pierwszy w Polsce autorski showroom luksusowej niemieckiej marki Rolf Benz.