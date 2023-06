Nowy showroom fińskiej marki w Warszawie, a w nim... kultowe lampy polskiego projektanta

W warszawskim showroomie fińskiej marki ISKU pojawił się polski akcent. Nawiązując współpracę z lokalnymi firmami, do oświetlenia nowego showroomu w Warszawie firma wybrała lampy TAR, w tym kultowe lampy Reflex projektu Tomasza Rudkiewicza.

REKLAMA

Wiosną tego roku odbyło się otwarcie trzech showroomów: w Kazachstanie, Dubaju i w Warszawie.

ISKU dużą wagę przywiązuje do potrzeb i estetyki lokalnego rynku.

Nawiązując współpracę z lokalnymi firmami, do oświetlenia nowego showroomu w Warszawie wybrał lampy TAR.

Finlandia to najbardziej zalesiony kraj w Europie. Ponad 75% jej powierzchni pokrywają lasy - świerki, sosny, brzozy. Przemysł drzewny Finlandii stale rośnie, ale co ciekawe, powiększa się również wielkość lasów. Przyroda to dla Finów źródło zasobów nie tylko materialnych, ale i rezerwuar zdrowia, inspiracji i innowacji. Bliskość i znajomość natury wpisana jest integralnie w tożsamość Finów.

Od rodzinnej firmy do potęgi meblowej

Finlandia ma globalnie jedną z najbardziej ambitnych polityk klimatycznych. ISKU jest świetnym przykładem, jak zrównoważony i przyjazny środowisku rozwój jest nie tylko możliwy, ale staje się kluczem do sukcesu fińskich firm.

Charakterystyczne połączenie tradycyjnego know-how z innowacją przy jednoczesnym odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów widoczne jest w fińskim podejściu do pracy z drewnem. ISKU powstał jako niewielki zakład stolarski produkujący meble do domów w całej Finlandii.

Dziś fabryka w Lahti jest jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcji mebli na świecie. W 2022 roku ISKU otworzył gigantyczną farmę solarną, która dostarcza 70% zapotrzebowania energetycznego na produkcję. Drewno pozyskiwane jest z certyfikowanych odnawialnych lasów.

Fiński design

ISKU produkuje systemowe rozwiązania dla biur, szkół, hoteli, restauracji, szpitali. Meble ISKU to dobry design, wyspecjalizowane rzemiosło, starannie przetestowane materiały i przyjazna środowisku produkcja. Fiński design ma długą tradycję i słynie z prostoty i funkcjonalności. Ma w sobie wyczuwalną rzetelność i bliskość z przyrodą.

Firma podkreśla, że w procesie projektowym w centrum uwagi stawia potrzeby użytkownika. Świetnym tego przykładem są ergonomiczne krzesła szkolne, na których dzieci mogą się wiercić, kręcić, zmieniać pozycję, co w naturalny sposób sprzyja koncentracji oraz wspiera ich zdrowy rozwój fizyczny.

Showroom w Warszawie? Z polskim wzornictwem

W swoim długoletnim doświadczeniu na rynkach zagranicznych fińska marka respektuje różnice kulturowe i rozpoznaje lokalne potrzeby. Dlatego - jak podkreśla Izabela Świtek, szefowa ISKU Polska - salony ISKU w każdym kraju wyglądają inaczej.

Lampa Zeppelin marki TAR jako oświetlenie showroomu ISKU w Warszawie. fot. mat. prasowe ISKU

Do warszawskiej edycji Izabela osobiście wybierając kolekcję postawiła na zróżnicowane i żywe kolory wiedząc, że do polskich klientów stonowana fińska paleta nie przemówi wystarczająco mocno. Dobierając oświetlenie, Izabela skorzystała z oferty polskiej marki TAR.

Co połączyło rodzinną markę TAR ze światowym gigantem? Po pierwsze wspólne rozumienie designu. Projektant i właściciel TAR, Tomasz A. Rudkiewicz przez wiele lat mieszkał w Finlandii pracując w największej wówczas firmie projektowej w Skandynawii ED Design, gdzie projektował m.in. pierwsze telefony dla Nokii. Zdobywając cenne doświadczenie i know-how, jednocześnie miał poczucie, że zasady fińskiego projektowania są mu bliskie i zgodne z jego własnymi przekonaniami na temat designu.

Lampy Reflex marki TAR jako oświetlenie showroomu ISKU w Warszawie. fot. mat. prasowe ISKU

Lampy TAR są minimalistyczne, funkcjonalne, a jednocześnie mają oryginalny, ponadczasowy styl. W warszawskim showroomie pojawiły się lampy Zeppelin wykonane z wysokiej jakości sklejki z certyfikowanego drewna brzozowego, lampa Cocco Ufo, charakteryzująca się dużą efektywnością świecenia i solidnym stalowym kloszem, a wreszcie klasyka - lampy Reflex, zaprojektowane przez Tomasza Rudkiewicza w 1982 i uznane dziś za ikonę polskiego designu. Do salonu specjalnie wybrana została wersja premium, wykonana z pięknej naturalnej miedzi.

TAR, podobnie jak ISKU, mocno podkreśla etyczny aspekt produkcji i projektowania. TAR opiera swoją produkcję na własnych technologiach rzemieślniczych oraz współpracy z lokalnymi dostawcami z Polski i UE. W lampach stosowane są szlachetne naturalne materiały jak drewno, szkło, stal, mosiądz i miedź. Solidne wykonanie sprawia, że produkty TAR są trwałe na lata, a nawet dekady. Dzięki zastosowaniu najnowszych źródeł światła opartych na zaawansowanej technologii, lampy TAR również używają bardzo mało prądu.