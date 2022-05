Nowy Styl i Kusch+Co otwierają nowy showroom w Londynie. I to podczas święta designu

Clerkenwell Design Week w Londynie to święto światowego wzornictwa. W trakcie wydarzenia polska marka Nowy Styl i Kusch+Co zaprezentują coś wyjątkowego – swój nowy, wspólny showroom w samym sercu Clerkenwell, przy St John’s Square.

Clerkenwell Design Week to niezależny, prestiżowy festiwal designu w Wielkiej Brytanii. Co roku przyciąga międzynarodową społeczność architektów, projektantów, deweloperów, entuzjastów wzornictwa do Clerkenwell, dzielnicy Londynu. To artystyczne centrum, w którym znajduje się więcej kreatywnych firm i architektów na metr kwadratowy, niż gdziekolwiek indziej na świecie. Uczestnicy spotykają się, by spędzić trzy dni wypełnione wystawami, instalacjami i wydarzeniami w showroomach.

W trakcie wydarzenia Nowy Styl i Kusch+Co zaprezentują coś wyjątkowego – swój nowy, wspólny showroom w samym sercu Clerkenwell, przy St John’s Square.

– Wybór miejsca był nieprzypadkowy – showroom naszych marek musiał znajdować się w „dzielnicy designu”, jaką w Londynie jest Clerkenwell Road i jej okolice. Ten adres każdego dnia przyciąga architektów mieszkających w Londynie, oraz tych, którzy przyjeżdżają do stolicy Wielkiej Brytanii po

inspiracje. Nowy Styl proponuje rozwiązania dla nowoczesnych biur, które często nawet wyprzedzają swoje czasy, a Kusch+Co to doskonała oferta designerskich mebli znanych na całym świecie – mówi Bartosz Karasiński, Sales Director UK & Ireland w Nowym Stylu.

Goście, którzy wybierają się do shworoomu, w pierwszej kolejności widzą przestronną witrynę od strony ulicy Clerkenwell. Pierwszy z dwóch poziomów we wnętrzu ma atmosferę galerii sztuki w stylu Tate Modern. Jasna, przejrzysta przestrzeń to tło, które nie rozprasza i pozwala, by design mebli grał

główną rolę. Naturalne światło wpadające do wnętrza z obu stron budynku sprawia, że odwiedzający mogą dokładnie przyjrzeć się najlepszym produktom.

Kolejna przestrzeń w showroomie Nowego Stylu i Kusch+Co ma cieplejsze i spokojniejsze wnętrze. Wypełnia ją wystrój w kolorach ziemi, który daje poczucie spokoju. Ułatwia to obcowanie ze sztuką – licznymi obrazami oraz albumami o designie, które zostały tam zgromadzone.

– Zależało nam na stworzeniu miejsca, w którym londyńscy projektanci i architekci poczują się jak w domu, które zaspokoi ich artystyczne zapędy i zapotrzebowanie na najnowsze trendy. To zupełnie nowy showroom – nie tylko dlatego, że otworzy swoje podwoje w maju, ale przede wszystkim dlatego,

że będzie prezentował nasze najświeższe pomysły i oczywiście nasze nowe produkty – mówi Marcin Magier, projektant showroomu.

Showroom ma również zaszczyt prezentować prace stworzone przez światowej sławy projektantów dla Kusch+Co. Przestrzeń wypełniają dzieła, których autorami są Luigi Colani i kashkash, a oświetlenie zaprojektowali Louis Poulsen i Verner Panton.

W nowym miejscu można oglądać oraz testować flagowe produkty z portfolio Nowego Stylu. Przytulne fotele i sofy Tilkka, które ocieplają przestrzeń. Biurka CS5040 wyposażone w inteligentne rozwiązania. Krzesło Souly, które uosabia doskonały design i podejście less-waste. Goście odwiedzający nową przestrzeń mogą także odkryć design i jakość mebli od Kusch+Co m.in. Creva Desk – stołów, które przeniosły estetykę wzornictwa mebli domowych do biur. Creva Soft Seating – sof dających nową perspektywę na projekt salonów, lobby i kawiarni. Embla – wizualnie lekkiego i komfortowego krzesła, wykonanego w całości z drewna bukowego.

Na żywo zobaczyć będzie można także najnowszy produkt Kusch+Co – V-Care, który zdobył już prestiżową nagrodę Red Dot Design Award 2022 za wyjątkowe wzornictwo. Krzesło zostało zaprojektowane przez Justusa Kolberga, którego mottem jest: "z wrażliwą inteligencją do innowacyjnej

prostoty". Pracując nad V-Care, Justus czerpał inspirację z natury. V-Care jest wyrazem humanocentrycznego podejścia do projektowania, a jego nazwa mówi sama za siebie: "dbamy o Twój komfort". Włączenie właściwości antybakteryjnych do powłoki siedziska jest odpowiedzią firmy Kusch+Co na zwiększone poczucie higieny użytkowników w post-pandemicznych miejscach

publicznych i miejscach prac