Nowy Styl odświeżył showroom w Lublinie. Były wyraziste kolory, czas na spokój

Showroom Nowego Stylu w Lublinie działa nieprzerwanie od początku 2019 roku. Obserwując wówczas dynamiczny rozwój rynku biurowego w regionie, firma zdecydowała o otwarciu przestrzeni pokazowej w CZ Office Park. Po 3 latach przyszedł czas na zmianę aranżacji.

REKLAMA

– Wnętrza przeszły całkowitą metamorfozę, zarówno pod względem wizualnym, jak i funkcjonalnym. Zrezygnowaliśmy z mocnych żółci i pomarańczy, które dominowały w tym miejscu. Postanowiliśmy nieco uspokoić kolorystykę, wprowadzając stonowaną paletę barw, z dominującą szarością oraz bielą. Baza kolorystyczna została rozszerzona o akcenty oliwkowe i piaskowe, które w połączeniu z naturalnym drewnem dębowym, nadały wnętrzom przytulności i harmonii. Użyte kolory pozwoliły także wizualnie wydzielić w przestrzeni różne strefy aktywności – mówi Małgorzata Filipek, architektka w Nowym Stylu.

Jednak najważniejsza zmiana, która dokonała się w lubelskim showroomie, to zupełnie nowe aranżacje meblowe. Projekt powstał z myślą o prezentacji najnowszych rozwiązań dla przestrzeni pracy. Znalazły się tutaj nowości i wybrane produkty marek Nowy Styl oraz Kusch+Co.

– Chcemy, by lubelski showroom był pełnym życia miejscem spotkań z naszymi klientami i partnerami biznesowymi. To tutaj nasi partnerzy mogą poznać ofertę firmy, wybrać odpowiednie wykończenia, skorzystać z wiedzy ekspertów oraz zainspirować się prezentowanymi przez nas rozwiązaniami – mówi Przemysław Bojar, Manager Regionu w Nowym Stylu. – Wnętrza showroomu są również miejscem pracy zespołu lubelskiego. Na co dzień sami testujemy rozwiązania, które oferujemy naszym klientom. Zapraszamy do odwiedzin – przyjdź i przekonaj się o tym, jaką wagę przykładamy do ergonomii i precyzji wykonania naszych mebli i krzeseł – dodaje.

W lubelskim showroomie nie mogło zabraknąć ekspozycji foteli Tilkka, globalnego produktu marki Nowy Styl o lubelskich korzeniach. Powstanie linii sof i foteli Tilkka to wynik współpracy specjalistów Nowego Stylu z duetem projektowym NEED STUDIO oraz lubelską Fundacją Rozwoju Designu LuCreate. Fotel projektu lubelskich designerów zyskuje popularność – Tilkka gości już w wielu biurach w całej Europie.

Showroom Nowego Stylu w Lublinie znajduje się w kompleksie CZ Office Park A przy ulicy Nałęczowskiej 14. Odwiedzający mogą osobiście przetestować wszystkie produkty oraz przekonać się o ich wygodzie i zaletach użytkowych.