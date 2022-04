Nowy Styl z showroomem w Olivia Business Centre. Zaglądamy do środka!

Nowy Styl kontynuuje rozwój na polskim rynku i tworzy kolejne showroomy w kluczowych miastach. W gdańskim kompleksie Olivia Business Centre powstała przestrzeń prezentująca sposoby na to, aby miejsce pracy było zarówno komfortowe, jak i estetyczne.

– Od kilku lat jesteśmy obecni w Gdańsku i wybór lokalizacji tego showroomu nie był przypadkowy. Inspirujemy architektów, doradzamy przedstawicielom pomorskich firm i międzynarodowych korporacji, które chętnie inwestują w północnej Polsce. Jesteśmy dumni, że możemy być w centrum trójmiejskiego biznesu – mówi Robert Woźny, Manager regionu w Nowym Stylu.

Nowy showroom w Gdańsku jest idealnym miejscem do zapoznania z klientami, a także wszelkiego rodzaju spotkań formalnych, a także tych mniej oficjalnych. Został utrzymany w ciepłych barwach, a dębowe lamele wyznaczają poszczególne jego strefy. Inspiracją dla nich były drewniane lamperie z dekadenckich wnętrz okresu Młodej Polski. To zarazem wyrazisty element dekoracyjny, jak i funkcjonalny dodatek.

Znajduje się tutaj strefa spotkań, w której rolę główną odgrywają produkty marki Kusch+Co, open space, strefa kreatywna oraz chillout. Zaaranżowano także przestronną salę konferencyjną, której projekt subtelnie czerpie z założeń Bauhausu, jednak w bardziej eleganckim i minimalistycznym wydaniu.

– Główną ideą wnętrz było nawiązanie do szkoły Bauhasu, jako ponadczasowego symbolu nowoczesnego podejścia do architektury. Naturalne skojarzenia dotyczące Trójmiasta to przemysł stoczniowy i pokłady bursztynu bałtyckiego. Tak kontrastowe zestawienie idealnie pasowało do słów Waltera Gropiusa: "Artysta jest natchnionym rzemieślnikiem" – komentuje Patrycja Szumilas, architekta w Nowym Stylu.

Nowy showroom Nowego Stylu znajduje się w kompleksie Olivia Business Centre przy ul. Grunwaldzkiej 472e, w budynku Prime A (I piętro). Zachęcamy do odwiedzin, aby przekonać się na własnej skórze, że proponowane rozwiązania spełniają swoje funkcje.