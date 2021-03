NYX Hotel Warsaw otwarty. Przywitał już pierwszych gości

Pierwszy w Polsce hotel lifestylowej marki NYX Hotels by Leonardo Hotels Brands już otwarty. Na gości hotelu czeka 331 pokoi i apartamentów, znakomite dania kuchni polsko-izraelskiej, a na gości biznesowych – obszerne przestrzenie konferencyjne.

REKLAMA

NYX Hotels to lifestylowa propozycja Leonardo Hotels Brands. Obiekty spod szyldu NYX Ho-tels znaleźć można w dynamicznych, obleganych przez podróżników miastach, takich jak Londyn, Monachium, Madryt czy Tel Aviv. 1 marca dołączył do nich NYX Hotel Warsaw. Zlokalizowany w samym sercu polskiej stolicy, w kompleksie Warsaw Place, adresuje swoją ofertę zarówno do turystów poszukujących nowych doświadczeń w tętniących życiem metropoliach, jak i ludzi biznesu. Dzięki swojemu znakomitemu położeniu, sąsiedztwu nie tylko kluczowych węzłów komunikacyjnych, ale też najważniejszych punktów na mapie Warszawy, NYX Hotel Warsaw jest doskonale wbudowany w tkankę miasta. Na gości czekają unikalne wnętrza wypełnione sztuką warszawskich artystów z obszaru street i urban-art., 331 pokoi i apartamentów z widokiem na centrum miasta, kuchnia izraelsko-polska oraz starannie wyselekcjonowany, przyjazny zespół, dzięki któremu w hotelu panuje otwarta, przyjazna atmosfera, a relacje na linii gość-obsługa hotelowa nabierają nowego wymiaru.

Zespół hotelu zadbał o to, by w szczególny sposób zaznaczyć obecność NYX Hotel Warsaw w świadomości Warszawiaków. Trzy dni przed wielkim otwarciem rozpoczęło się odliczanie światłem, które mieszkańcy stolicy mogli obserwować na ścianach podświetlonego na kolorowo budynku.

Zatroszczono się także o to, by pierwsi goście placówki przeżyli niezapomniane chwile. Przy wejściu przywitała ich Paulina Kołodziejczyk – NYX Hotel Warszaw General Manager, w towarzystwie całego zespołu. Po uroczystym przecięciu wstęgi, goście zostali poczęstowani szampanem, przekazano im kartę do pokoju i zostali zaproszeni do lobby. Tam czekał na nich barman, który z wybranych przez nich składników skomponował specjalnego drinka, który pod imieniem pierwszego gościa, znajdzie się w karcie hotelu przez najbliższy miesiąc. Wieczór umilał wszystkim set zaproszonego dj’a – uwielbianego nie tylko przez Warszawiaków Bshosy.

– Prezentem niespodzianką był przelot helikopterem, podczas którego goście mogli podziwiać najpiękniejsze miejsca na mapie Warszawy z lotu ptaka. Goście lecieli nad Łazienkami Królewskimi, Stadionem Narodowym, malowniczą Saską Kępą i Starym Miastem. Jest nam bardzo miło, że zostaliśmy tak uroczyście przywitani przez obsługę NYX Hoteołu, przyjacielska atmosfera oraz oczywiście wisienka na torcie – przelot helikopterem nad Warszawą, na pewno zapamiętamy na długo – podsumowuje pani l Warsaw. Wspólne przecięcie wstęgi, towarzystwo sympatycznego zespPatrycja Duk, pierwszy gość hotelu.