Obiecujący projektanci z wizją łączącą naturę i epokę pandemii. Muzeum Designu w Londynie z wyjątkową wystawą

Discovered – wspólny projekt Stowarzyszenia AHEC oraz magazynu Wallpaper* odkrył kolejne pokolenie utalentowanych projektantów. Nad wyjątkowym zadaniem czekającym na designerów sprawowała pieczę m.in. Maria Jeglińska-Adamczewska.

REKLAMA

Najnowszy projekt pod nazwą Discovered („Odkryte”) to efekt współpracy Stowarzyszenia Handlowego Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego (AHEC) z magazynem Wallpaper*.

Organizatorzy poprosili 20 młodych twórców z 16 krajów całego świata o stworzenie koncepcji przedmiotów, które wykonane zostaną z jednego z trzech wysoce odnawialnych gatunków amerykańskiego drewna liściastego – klonu, wiśni i czerwonego dębu.

Zadaniem projektantów jest nawiązać do osobistych doświadczeń z okresu pandemii oraz stworzyć koncepcje, które będą odpowiadały uniwersalnym potrzebom połączenia z naturą, doświadczania przestrzeni, a także budowania poczucia bezpieczeństwa.

Efekty przemyśleń i prac artystów powstałych przy wsparciu mentorów, w tym polskiej projektantki Marii Jeglińskiej-Adamczewskiej, będzie można oglądać w londyńskim Muzeum Designu jeszcze w tym roku.

Do projektu młodzi projektanci wybrani zostali na podstawie dorocznie publikowanej przez magazyn Wallpaper* listy absolwentów kierunków artystycznych, a także na bazie wskazań Stowarzyszenia AHEC. W ramach przedsięwzięcia podjęli współpracę z doświadczonymi mentorami w dziedzinie projektowania oraz rozsianymi po całym świecie warsztatami produkcyjnymi współpracującymi z AHEC.

– Właśnie teraz kolejne pokolenie projektantów potrzebuje naszego wsparcia bardziej niż kiedykolwiek, dlatego jesteśmy zaszczyceni mogąc współpracować wraz z AHEC przy projekcie Discovered. Dzięki temu projektanci jutra już dziś zyskują przestrzeń, na którą zasługują – powiedziała Sarah Douglas, redaktorka naczelna magazynu Wallpaper*.

– Stale kontynuujemy dialog, który rozpoczęliśmy w ubiegłym roku na temat potrzeby stosowania w procesach projektowania w coraz większym stopniu surowca jakim jest drewno. Ważne jest też, abyśmy nieustannie poszerzali zakres wykorzystywanych gatunków, co pozwoli zapewnić długoterminową odnawialność zasobów leśnych – powiedział David Venables, dyrektor AHEC na Europę. – Do dyspozycji twórców oddajemy jedne z najlepszych gatunków amerykańskiego drewna liściastego, zapewniając jednocześnie mentorskie wsparcie uznanych projektantów i dostęp do najwyższej jakości rzemiosła. Dzięki temu młodzi artyści zyskają wyjątkowe doświadczenia twórcze, które, mam nadzieję, będą dla nich stanowić inspirację na dalszej drodze rozwoju zawodowego – dodał David Venables.

Mając do dyspozycji amerykański dąb czerwony, twardy i miękki klon oraz ciepłą wiśnię, uczestnicy zmierzyli się z założeniami projektowymi, które postawiły przed twórcami wyzwanie polegające na stworzeniu przedmiotów nawiązujących do własnych doświadczeń związanych z życiem w stanie pandemii. Projektanci zostali poproszeni o swobodne przemyślenie swoich doświadczeń związanych z codziennym życiem i pracą w izolacji oraz stworzenie projektów, który będą nawiązywać do funkcjonalnych i emocjonalnych powiązań z przedmiotami codziennego użytku.