Obrazy z... klocków Lego. To nowa propozycja dla dorosłych od duńskiego giganta

Od sierpnia br. w sklepach pojawi się nowa propozycja Lego, skierowana do dorosłych pasjonatów popkultury, która zachęca do kreatywnego tworzenia własnych dzieł sztuki. Motywem przewodnim poszczególnych zestawów są bohaterowie komiksów Marvela, Gwiezdnych Wojen i znane postaci ze świata kultury.

REKLAMA

Już za chwilę miłośnicy Warhola, Marilyn Monroe, Beatlesów czy kultowych postaci z komiksów Marvela i Gwiezdnych Wojen będą mogli stworzyć portrety swoich idoli ze świata muzyki, filmu i sztuki. Z myślą o dorosłych fanach Lego przygotowało serię, która ma nie tylko przynieść radość z tworzenia, ale być też formą odpoczynku.

Do każdego zestawu dołączona jest dedykowana ścieżka dźwiękowa. Oprócz muzyki są tam anegdoty twórców Iron Mana i Gwiezdnych Wojen, jak też te związane z Andym Warholem i Beatlesami. Nagrania podkreślają to, co inspirowało twórców przy projektowaniu każdego z zestawów.

Przeczytaj więcej