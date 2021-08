Ochra i miękkość. Zaglądamy do wnętrz hotelu Vesper House

Kojąca paleta kolorystyczna, bazująca na miękkich beżach i odcieniach naturalnego drewna to zawsze rozwiązanie gwarantujące dobre samopoczucie osób przebywających we wnętrzu. W hotelu Vesper autorzy projektu, pracownia Kolorplus, poszli o krok dalej, dodając do koncepcji przestrzeni wymiar sensoryczny, aktywizujący zmysł dotyku. Wszystkie powierzchnie czerpią z inspiracji natury, rękodzieła i miękkich, tkanych dzieł sztuki.

Bazą kolorystycznej przestrzeni projektu stały się ciepłe beże, szarości i naturalna barwa drewna dębu. Drewniana okładzina otrzymała dodatkowy wymiar dzięki ułożeniu w klasyczną jodełkę. W tej bezpiecznej, kojącej palecie łagodnie zaznaczają się odcienie szarego błękitu, granatu i ochry, budując swobodny, sprzyjający odpoczynkowi nastrój. Akcenty w spokojnym, ciemnym odcieniu czerwieni nadają przestrzeni plastyczności i głębi. Jednak to, co w projekcie jest elementem decydującym o jego unikatowości, to wykorzystanie tekstur i struktur oraz nadanie całości niezwykle zmysłowego charakteru poprzez inspirację tkaninami i wykorzystanie różnego rodzaju splotów. Przemyślany wybór kolorów komplementują grafiki, nawiązujące nie tylko do palety barw, ale także do kompozycji tekstur.

Magia tkanin

Tapety o grafice inspirowanej drzeworytem, a dzięki temu nadające powierzchni ścian niezwykle ciekawą strukturę, grają z zagłówkami, tapicerowanym tkaniną o grubym splocie. Abażury lamp, także wykonane z tkaniny, wkomponowują się w całość z biżuteryjnym wdziękiem. Wykładziny we wzorze Paper Silk z kolekcji Arts & Crafts marki EGE Carpets znakomicie wpisują się we wnętrza o inspiracji tkactwem i rękodziełem. Jeszcze silniej ton nadają wykładziny we wzorze Rewoven z kolekcji EGE Canvas Collage, autorstwa Nicolette Brunklaus. Stanowiące hołd dla XIX-wiecznych tkanin, spowijają wnętrze miękką strukturą. Meble obite aksamitem dodają elegancji i poczucia luksusu. Wnętrze otula i koi.

- Dla niewielkich pokoi szukaliśmy wykładziny o dużym wzorze, który optycznie miał powiększyć wnętrze. Wybór kolekcji EGE Canvas Collage nasunął się nam niemal od razu – ta wykładzina ma niepowtarzalny charakter, przypomina ciepły koc na zimowe wieczory, takie miały być wnętrza VESPER – miejskiego hotelu o domowym nastroju. Wraz z panią inwestor zdecydowaliśmy się kolorystycznie podzielić pokoje na dwa typy. Przy takim zabiegu naturalnym działaniem jest zmiana wykładziny i tekstyliów, przy pozostawieniu identycznych kolorów okładzin drewnianych i mebli. Do tego zabiegu użyliśmy print Paper Silk z kolekcji EGE Arts & Crafts – to wykładzina wyrazista i jednocześnie tajemnicza - przypomina powiększone pod mikroskopem botaniczne wzory, pasowała idealnie. Czerwienie i beże Canvas, kontrast granatu Paper Silk – decyzja, która ustawiła nam od początku wnętrza hotelu i sprawiła że pokoje różnią się, ale nie nudzą, pozostają spójne – opowiada o projekcie Magdalena Szkarłat-Meszczyńska, właścicielka pracowni Kolorplus, autorka projektu.

- Goście bardzo doceniają projekt wnętrz hotelu Vesper House. W hotelach butikowych, o małych przestrzeniach, często problemem jest przeładowanie i nadmiar. Tutaj, dzięki mądremu, przemyślanemu projektowi, udało się uzyskać wnętrza o nowoczesnym charakterze, ale jednocześnie przytulne, ułatwiające odpoczynek i o ponadczasowej stylistyce – dodaje Anna Gajewska, właścicielka hotelu.