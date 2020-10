Od projektu do produktu: tak czescy designerzy stworzyli kolekcję dla polskiej marki

Szkło jest jednym z najbardziej tradycyjnych materiałów w przemyśle oświetleniowym. Kula jest jednym z najbardziej ponadczasowych kształtów. Duet czeskich projektantów Michaeli Tomišková i Jakuba Janďoureka ze studia Dechem wykorzystał te archetypy w projekcie oświetlenia stworzonym dla polskiej marki.

Modern Ball to jedna z najnowszych kolekcji, zaprojektowana przez duet Michaela Tomišková i Jakuba Janďoureka ze studia Dechem dla polskiego producenta oświetlenia AQForm. Każdy projekt to proces, na który składa się często kilka, a nawet kilkanaście miesięcy pracy i poszczególnych etapów – od koncepcji po testy i finalną produkcję. Jak wyglądało to w przypadku kolekcji kulistych opraw?

Inspiracje. Ponadczasowość kształtu

Szkło jest jednym z najbardziej tradycyjnych materiałów w przemyśle oświetleniowym. Kula jest jednym z najbardziej ponadczasowych kształtów. Polski producent był pewny, że te archetypy w połączeniu z nowoczesną technologią LED mogą zaoferować doskonały rezultat. Do współpracy przy projekcie zaprosił czeskie biuro projektowe Dechem, z którym miał już na koncie jedną wspólnie opracowaną kolekcję. Celem było stworzenie oświetlenia architektonicznego, które zrównoważy piękno formy z jej funkcjonalnością. W końcu sztuczne światło towarzyszy nam każdego dnia. Jego jakość jest kluczowa, jeśli chodzi o to, jak postrzegamy wnętrze, w którym żyjemy. Jednak światło to nie tylko funkcja. Powinno być również szykownym dodatkiem do każdej aranżacji wnętrza. Kolekcja Modern Ball jest odpowiedzią na tę potrzebę.

Czas. 18 miesięcy od koncepcji do wdrożenia

Powstawanie produktu od pomysłu po wdrożenie zajęło ponad 1,5 roku. Realizacja projektu oprawy oświetlenia to dosyć skomplikowany proces biorąc pod uwagę technologię, funkcjonalność oraz design produktu. Na każdym etapie potrzebna jest duża ilość prób i testów, które pozwalają opracować optymalne rozwiązanie. Ta kolekcja to połączenie ręcznie produkowanego szkła, które ma pewne tolerancje ze względu właśnie na proces produkcji, który nigdy nie będzie idealnie taki sam, z opracowywanym maszynowo aluminium, które wymaga niemal chirurgicznej precyzji. Dlatego pod uwagę trzeba było wziąć m.in. wiele czynników pozwalających zniwelować różnice pomiędzy wymaganiami obu tych materiałów. Taki proces wymaga czasu i kolejne kroki często jeszcze korygują poprzednie.

Ponieważ była to kolejna współpraca firmy AQForm ze studiem Dechem oraz następny produkt wykorzystujący szkło, mogli zaczerpnąć, z doświadczeń jakich nabrali podczas opracowywania pierwszej kolekcji: Modern Glass. To pozwoliło zaoszczędzić kilka miesięcy poszukiwań drogi na połączenie między technologią aluminium, w której AQForm porusza się na co dzień, a ręcznie produkowanym szkłem.

- Do współpracy przy tej kolekcji zaprosiliśmy studio Dechem, z którym opracowaliśmy już wspólnie jedną kolekcję. Michaela Tomišková i Jakub Jandourek, projektanci Dechem, którzy specjalizują się w realizacjach wykorzystujących szkło, wnieśli świeże spojrzenie na formy, ogromne doświadczenie dotyczące szła i wykorzystywania go w projektach oświetleniowych. My, jako producent, całe zaplecze wraz z know-how wykonawczym. Podczas współpracy projektanta z producentem obie strony wzajemnie się uzupełniają - mówi Barbara Olesiak-Kasparek, marketing manager w AQForm.