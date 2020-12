Odkrycia archeologiczne z budowy Bulwarów Książęcych trafiły na ekspozycję

Odkrycia na terenie inwestycji Bulwary Książęce w ocenie archeologów są jednymi z najważniejszych prowadzonych we Wrocławiu w ostatnich latach. Część znalezisk została zaprezentowana na specjalnie do tego celu stworzonej ekspozycji, umiejscowionej na terenie inwestycji w podcieniach pasażu handlowego.

Budowie Bulwarów Książęcych, realizowanych we Wrocławiu przez BPI Real Estate Poland towarzyszyły odkrycia archeologiczne. Znaleziska, które mają ogromne znaczenie dla badań historii Wrocławia, zostały częściowo wyeksponowane w ramach wystawy stałej na terenie inwestycji. Jest to pierwsza tego typu prywatna wystawa w Polsce. Pozostała część eksponatów trafiła do zbiorów Muzeum Miejskiego.

Odkrycia na terenie inwestycji Bulwary Książęce w ocenie archeologów są jednymi z najważniejszych prowadzonych we Wrocławiu w ostatnich latach. Część znalezisk została zaprezentowana na specjalnie do tego celu stworzonej ekspozycji, umiejscowionej na terenie inwestycji w podcieniach pasażu handlowego. Wystawa otwarta na terenie Bulwarów Książęcych jest pierwszą tego typu ekspozycją we Wrocławiu znajdującą się na terenie prywatnego budynku. Pozostałe zabytki ruchome zostały przekazane Muzeum Miejskiemu we Wrocławiu i wraz ze znaleziskami kamiennymi i drewnianymi podlegają pracom konserwatorskim oczekując na ekspozycję.

– Ekspozycja na terenie Bulwarów Książęcych, stanowi unikatową prezentację fragmentów dawnych elementów nabrzeża, fortyfikacji oraz kół młyńskich. Najstarsze prezentowane na niej elementy drewniane, zgodnie z przeprowadzonymi badaniami dendrochronologicznymi, datowane są na początek XVII w. Znalazły się tu też reprodukcje historycznych widoków i planów Wyspy Młyńskiej. Wierzę, że wystawa równie mocno zainteresuje wrocławian jaki i turystów – powiedział prof. Rafał Eysymontt, historyk sztuki, współautor ekspozycji.

W efekcie prac archeologicznych poprzedzających inwestycję w obrębie Wysp Odrzańskich: Kępy Mieszczańskiej oraz dawnej Wyspy Młyńskiej odnaleziono relikty średniowiecznych i wczesno nowożytnych kamiennych i drewnianych umocnień nabrzeża Odry, pozostałości dawnych młynów, które znajdowały się na wyspie (datowanych od średniowiecza do XVIII i XIX w.), pozostałości tzw. Szańca na Kępie, który w latach 1631-1632 był częścią fortyfikacji wrocławskich, relikty piwnic należących do kamienic mieszczańskich z drugiej połowy XIX w. oraz liczne zabytki ruchome, m.in. metalowe fragmenty ozdób. Do najciekawszych odkryć należą przyczółki mostowe łączące obie wyspy oraz umocnienia kanału znajdującego się pomiędzy nimi.

– Współpraca z zespołem archeologów była dla nas nowym i bardzo ciekawym doświadczeniem. Cieszę się, że odkrycia są, tak istotne dla historii miasta. Dzięki ekspozycji na terenie inwestycji oraz przyszłej wystawie w Muzeum Miejskim na stałe wpiszą się na mapę Wrocławia – powiedział Wojciech Smolak, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu w BPI Real Estate Poland.

Bulwary Książęce to prestiżowa inwestycja, którą BPI Real Estate Poland zrealizowało na Kępie Mieszczańskiej we Wrocławiu. Projekt wyróżnia wyjątkowa lokalizacja pomiędzy dwoma ramionami Odry.