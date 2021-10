Odnaleziony obraz Malczewskiego na wystawie po 120 latach

Niedawno odkryte w prywatnej kolekcji w Warszawie dzieło Jacka Malczewskiego, pokazane publicznie tylko raz w 1903 roku, do 14 października można oglądać w DESA Unicum w ramach wystawy poprzedzającej aukcję „Sztuka dawna. XIX wiek – Modernizm – Międzywojnie”. To pierwsza taka możliwość po niemal 120 latach. To jeden z najważniejszych obrazów przywróconych polskiej kulturze w ostatnim czasie. Szacunkowa wartość obrazu to nawet 1,2 mln złotych.

REKLAMA

Pochodzący z 1902 roku „Portret Stanisława Witkiewicza” to niezwykła relacja malarska ze spotkania jednych z najważniejszych osobowości polskiej kultury przełomu XIX i XX wieku: Stanisława Witkiewicza oraz Jacka Malczewskiego. Malarza, krytyka, pisarza, a także twórcy i popularyzatora stylu zakopiańskiego namalował jeden z najznakomitszych artystów polskiego modernizmu. Obraz sygnowany przez Malczewskiego, jest dziełem plenerowym, namalowanym na tarasie willi „Pod Jedlami” na Kozińcu zaprojektowanej przez Witkiewicza. Realistyczny portret ujmuje majestatyczną postać w popiersiu. Za nią rozpościera się pejzaż tatrzański z Kasprowym Wierchem w tle.

Prezentowany przez DESA Unicum portret polskiego malarza, pisarza i krytyka sztuki zajmuje centralne miejsce w cyklu pięciu portretów Witkiewicza namalowanych podczas wizyt Malczewskiego w Zakopanem. Wzmianka o nim pojawia się w listach Witkiewicza do syna. Obraz pozostawał nieznany od 1903 roku, gdy jedyny raz został zaprezentowany publicznie podczas wystaw w we Lwowie i Krakowie. Jego ponowne odkrycie jest ważnym wydarzeniem na rynku sztuki. Ze względu na kontekst powstania „Portret Stanisława Witkiewicza” stanowi jeden z najważniejszych obrazów przywróconych polskiej kulturze w ostatnim czasie. Na aukcji 14 października cena portretu może przekroczyć 1,2 mln zł, dzięki czemu dołączy on do najwyżej wycenianych prac Malczewskiego. W marcu 2021 roku "Orfeusz i Eurydyka", jeden z najważniejszych obrazów genialnego twórcy, sprzedany został w DESA Unicum za 2,4 mln zł.

Sensacją jest również odkrycie obrazu Henryka Siemiradzkiego „Kleopatra płynąca przez rzekę Cygus na spotkanie z Markiem Antoniuszem” z 1892 roku. Jego cena na aukcji DESA może sięgnąć nawet 600 tys. zł. Dzieło urastające do rangi cennego obrazu muzealnego, przez lata znane było jedynie z listów pisanych przez malarza. Siemiradzki jest jednym najwybitniejszych malarzy europejskich, podziwianym za warsztat akademicki oraz impresjonizm wyrażający się poprzez olbrzymią wrażliwością na światło i barwy. W 2011 r. jeden z jego czterech obrazów „Taniec wśród mieczy” został sprzedany na aukcji Sotheby’s w Nowym Jorku za ponad 2 mln dolarów.

Wśród obrazów, które mogą uzyskać najwyższą cenę jest także obraz Tytusa Czyżewskiego. Praca stworzona po 1930 roku wyceniana jest na 1 - 1,5 mln zł. W gronie rekordzistów może znaleźć się również dzieło „Macierzyństwo w wnętrzu (recto) / Macierzyństwo na tle wiejskiego pejzażu (verso)” z lat 40. XX wieku autorstwa Meli Muter. Praca malarki należącej do pierwszych profesjonalnych artystek w dziejach sztuki polskiej może zostać sprzedana za 1,2 mln zł. Atrakcją aukcji są również "Pejzaż z Cagnes (z dziewczyną)" Zygmunta Waliszewskiego z 1925 roku oraz „Pejzaż wiejski ze stadem bocianów” Włodzimierza Tetmajera z ok. 1900 roku.