Odrestaurowali zabytkowy samochód sprzed 100 lat

Austro-Daimler ADS R wygrał w wyścigu Targa Florio w 1922 roku.

Sto lat później zespół Porsche Heritage i Porsche Museum podjął się odrestaurowania tego zabytkowego samochodu.

Budowa małych, lekkich samochodów sportowych z wykorzystaniem innowacyjnych technik i technologii od zawsze należy do tradycji Porsche.

W historii producenta nieprzerwanie przewija się też inny motyw: przed skierowaniem do produkcji seryjnej nowatorskie rozwiązania muszą sprawdzić się w wyścigach. Już 100 lat temu Ferdinand Porsche, ówczesny szef rozwoju i produkcji w firmie Austro-Daimler, do zademonstrowania skuteczności swoich pomysłów wykorzystał ekstremalne warunki panujące w sporcie motorowym. I odniósł sukces: 2 kwietnia 1922 r. Austro-Daimler ADS R wygrał w wyścigu Targa Florio. Stając do walki przeciwko silnej konkurencji w najniższej klasie pojemności, pojazd odniósł w sycylijskich górach klasowe zwycięstwo.

Historyczny Austro-Daimlera ADS R, fot. archiwum Porsche AG

Projektując Austro-Daimlera ADS R, 46-letni wówczas Ferdinand Porsche zaufał zasadzie odpowiedniego stosunku mocy do masy, która do dziś jest charakterystyczną cechą wszystkich samochodów sportowych ze Stuttgartu-Zuffenhausen. Sto lat później zespół Porsche Heritage i Porsche Museum podjął się odrestaurowania tego zabytkowego samochodu.