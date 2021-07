Odważny koncept Medicover Stomatologia. Takich centrów dentystycznych jeszcze nie było

Medicover Stomatologia inwestuje w rozwój sieci i autorskiego konceptu stomatologicznego „Rytuał Uśmiechu”, w którym od teraz otwierane będą nowe centra w całej Polsce. Takie podejście do ekspansji można było obserwować dotąd głównie w branży retail.

Dynamicznie rozrasta się sieć centrów stomatologicznych należących do Medicover Stomatologia. Tylko w 2020 roku otwarto 5 lokalizacji w 5 miastach. Ponadto w ostatnim czasie sieć dokonała akwizycji 14 mocno osadzonych na lokalnych rynkach gabinetów, m.in. w Krakowie, Warszawie, Katowicach, Gdańsku i we Wrocławiu.

W efekcie w portfolio Medicover Stomatologia można znaleźć łącznie 56 centrów. Na tym jednak sieć nie poprzestaje. Do końca 2021 roku planowanych jest nawet 10 nowych otwarć, m.in. w Łodzi, Toruniu, Warszawie i Gdyni.

Te jednak – jak zapowiadają przedstawiciele sieci – będą wyglądać nieco inaczej. Począwszy od czerwca tego roku, każde nowe centrum stomatologiczne działające pod szyldem Medicover Stomatologia funkcjonować będzie w „Rytuale Uśmiechu”, specjalnie stworzonym koncepcie, nad którym pracowano przez ostatnie miesiące.

Pierwsze miejsce otwarte w tym formacie, łączącym jakość leczenia, design wnętrza i nowy standard obsługi pacjenta, już istnieje. Od początku roku koncept testowany był we flagowym centrum Medicover Stomatologia przy Placu Konstytucji w Warszawie. Teraz wypracowane tu rozwiązania mają być powielane w kolejnych lokalizacjach.

– Rynek stomatologiczny w Polsce stale ewoluuje. Z jednej strony mamy do czynienia z ogromnym postępem technologicznym w dentystyce i jej digitalizacją. Z drugiej: zmieniają się oczekiwania pacjenta-konsumenta, co widać chociażby w rosnącej roli dental experience. Samo leczenie natomiast staje się inkluzywne, dostępne dla coraz szerszej grupy. Pacjent ma wybór, jak nigdy wcześniej. Coraz wyraźniej na rynku zaznacza się także konsolidacja. Leczenie w sieciach stomatologicznych wybiera już co trzeci mieszkaniec Polski – mówi Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia.

– Dlatego planując dalszy rozwój Medicover Stomatologia, uwzględniliśmy te wszystkie kluczowe zmiany z ostatnich lat, a także świeże trendy, które lada moment zaczną dominować na polskim rynku, zwłaszcza w standardzie obsługi. To zaowocowało zupełnie nowym spojrzeniem na koncepcję otwarć. Te, począwszy od tego roku, odbywać będą się w koncepcie „Rytuału Uśmiechu”. To w pełni świadomy biznesowo ruch, który ma pokazać naszą wizję rozwoju sieci stomatologicznych w Polsce, a także stworzyć na rynku nowy jakościowo benchmark – zapowiada.

Co koncept „Rytuału Uśmiechu” oznacza w praktyce? Rozwój nowych lokalizacji Medicover Stomatologia zostanie oparty na kilku filarach.

Przede wszystkim pacjenci zyskają dostęp do Complete Smile Check, nowoczesnego podejścia do diagnostyki przedzabiegowej, która obejmuje nie tylko RTG pantomograficzne, ale także m.in. skanowanie 3D jamy ustnej, dokumentację fotograficzną czy konsylium ekspertów z różnych dziedzin stomatologii. Nowe ujęcie ma zapewnić też standard customer service. Pacjentom już od pierwszej wizyty przydzielony zostanie osobisty opiekun, który wspierać będzie leczoną osobę na każdym etapie realizacji planu leczenia.