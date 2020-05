Odważny trend wnętrzarski: dekoracje z motywem... twarzy

W tym sezonie motyw twarzy zdobi całkiem liczną grupę akcesoriów, pośród których można znaleźć wazony, doniczki, grafiki i inne dekoracje ścienne, poduszki, a nawet stylowe dywany i chodniki.

Moda i wnętrza to dwie dziedziny, które są sobie bliższe, niż mogłoby się wydawać. Trendy w obu tych obszarach bardzo szybko się przenikają i często to, co na wybiegu, chwilę później jest również na topie, jeśli mowa o aranżacji wnętrz. Tym razem styliści marki Westwing wzięli pod lupę gorący trend, który w ostatnim czasie zawładnął sercami projektantów oraz marek wnętrzarskich. Poznajcie dekoracje z motywem twarzy.

Kamionkowe wazony i doniczki z motywem twarzy? Pięknie komponują się ze odprężającymi i pełnymi luzu wnętrzami w stylu boho oraz stylem skandynawskim. A może coś bardziej nowoczesnego? Warto zwrócić uwagę na abstrakcyjne motywy, które już na pierwszy rzut oka przywołują skojarzenia z obrazami wielkich mistrzów kubizmu i surrealizmu. Znajdziecie je przede wszystkim na grafikach i tekstyliach. Przypadną one do gustu miłośnikom stylu pop art, który uwielbia kontrastowe kolory i motywy inspirowane szeroko pojętą popkulturą. A może odrobina klasyki? Wykonane z betonu lub specjalnie postarzanego cementu osłonki na doniczki i popiersia to silne nawiązanie do sztuki starożytnej. Świetnie odnajdą się w eleganckich wnętrzach w stylu glamour i klasycznym.