OFF Piotrkowska Center tęskni za swoimi bywalcami

Na głównym placu OFF Piotrkowska Center pojawił się duży napis "TĘSKNIMY ZA WAMI". To inicjatywa gospodarzy i lokatorów, którzy nieszablonowo wyrazili swoją tęsknotę za łodzianami.

Przełom kwietnia i maja był zawsze początkiem sezonu ogródkowego na popularnym OFFie. Jednak w związku z pandemią koronawirusa oraz obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd, w tym roku na miejscu stolików, parasoli i leżaków pojawił się napis "Tęsknimy za Wami".

– To kreatywny sposób na wysłanie miłośnikom OFFa wiadomości, że restauracje, kluby, kawiarnie oraz sklepy zamieszkujące dawną fabrykę Ramischa cały czas są w gotowości i czekają, aż sytuacja wróci do normy – podreśla Karol Szlawski, rzecznik OFF Piotrkowska Center. Mimo utrudnień, część restauracji funkcjonuje dalej, prowadząc dowóz swoich dań lub oferując odbiór osobisty. Są to: Ato Ramen, DOKI gastrobar, Drukarnia Skład Wina & Chleba, Good Morning Vietnam oraz Len i Bawełna.

Choć sklepy stacjonarne pozostają zamknięte, klienci mogą dokonać zakupów przez internet – swoje produkty oferują marki ANIMALKINGDOM, Gloomy Sunday, NAP, Pan Tu Nie Stał, Skarpetoholik, Trucht oraz Wysokie Półki. Dni do powrotu na OFFa odliczają też pracownie, w których już dziś można zabukować termin na sesję fotograficzną czy warsztaty ceramiczne.

Zachowując niezbędne środki ostrożności, pracują biura w budynkach Teal i Sepia oraz przestrzeń coworkingowa Co\Walk HUB. Ta ostatnia, jako pierwsza w Łodzi, zaoferowała swojej społeczności dowóz mebli do pracy w domu pod same drzwi.