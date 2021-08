Ogród na dachu, sztuka uliczna i prywatne kino. Accor JO&JOE wkracza do Wiednia

W Wiedniu uruchomiono hotel marki Accor JO&JOE, który odzwierciedla nowoczesnego ducha konceptu Open House. Hotel mieści się na piątym i szóstym piętrze nowego wielofunkcyjnego obiektu „Hus” znajdującego się przy wiedeńskim dworcu zachodnim. W zaprojektowanym i opracowanym przez IKEA kompleksie znajdują się sklepy, a także pierwszy w Wiedniu flagowy lokal IKEA.

REKLAMA

JO&JOE odkrył ideę gościnności na nowo w 2016 roku, skupiając w jednym miejscu młodych podróżników, ich rodziny i biznesmenów. Wyjątkowa atmosfera marki pozwala odwiedzającym cieszyć się żywą, ciepłą, przyjazną przestrzenią życiową oraz niedrogim „domem” otwartym na świat zewnętrzny. JO&JOE, stworzony dla zaspokojenia potrzeb gości poszukujących nowych wrażeń, skierowany jest do osób wyznających ideę nieograniczonego, otwartego dzielenia się. JO&JOE Wiedeń to najnowszy hotel dołączający do obiektów w Hossegor, Paryż-Gentilly i Paryż Nation. Wiedeń to już czwarta na świecie lokalizacja marki.

Rozciągający się na dwóch piętrach nowy JO&JOE Wiedeń Open House oferuje otwarte przestrzenie wspólne, smaczne dania i jeden z największych dachów w mieście z zapierającymi dech w piersiach widokami na stolicę Austrii. Uwzględniając potrzeby współczesnego życia, obiekt gwarantuje komfortowe łóżka hotelowe o dużych, klasycznych rozmiarach i wyjątkowe poczucie intymności. Ponadto do dyspozycji gości są porty USB i darmowa sieć Wi-Fi, a dla bezpieczeństwa każdy ma swoją osobistą szafkę. Czterej międzynarodowi artyści uliczni, Lady K, Reso, Dinho Bento i Skirl, zaprojektowali wyjątkowe, unikalne ściany w przestrzeniach wspólnych i pokojach gościnnych.



- JO&JOE nie jest ani klasycznym hotelem, ani hostelem młodzieżowym. To wyjątkowy i świeży rozdział w dziedzinie hotelarstwa. Cieszę się, że mogę wprowadzić nową koncepcję do Wiednia podczas naszego pierwszego w regionie niemieckojęzycznym Dnia Otwartego JO&JOE. Przyjazność, różnorodność, dzielenie się i otwartość to podstawa naszej marki, dlatego z niecierpliwością czekamy na powitanie wszystkich gości. W JO&JOE chcemy, aby każdy był sobą. Dlatego nasz Open House w Wiedniu zapewnia odpowiednią przestrzeń do zrealizowania wszelkich oczekiwań: od przestrzeni wspólnych, wspaniałych lokali gastronomicznych i akademików, poprzez spotkania towarzyskie, po kameralne pokoje gościnne i sale idealne dla wyciszenia i relaksu - mówi François Leclerc, Brand&Operations Vice-President for JO&JOE.

Śpij jak lubisz: pokoje “Togethers” i “Yours”

Koncepcja Open House oferuje wyjątkową możliwość zakwaterowania i doświadczania, dopasowaną do potrzeb młodych ludzi, rodzin, a także osób podróżujących służbowo. Marka zapewnia dwa różne rodzaje pokoi mogących zadowolić każdy gust: „Togethers” i „Yours”. Pokoje kilkuosobowe „Togethers” przywodzą na myśl akademiki, są jednak tak sprytnie podzielone, że zapewniają każdemu prywatność. Natomiast ci, którzy podróżują w mniejszych grupach lub służbowo, mogą zatrzymać się w jednym z pokoi „Yours” dla dwóch lub trzech osób, z samodzielnymi łazienkami. Łącznie w JO&JOE Wiedeń dostępnych jest 345 łóżek. Ceny zaczynają się od 20 euro za noc w zależności od rodzaju pokoju. Obszerne przestrzenie wspólne – od restauracji, po dach – pozwalają społeczności JO&JOE spotykać się w miłej atmosferze. Goście będą również cieszyć się kreatywnym i przyjaznym projektem Open House ze słynnym „łóżkiem do pizzy” (gigantyczną rozkładaną sofą o długości 7 m), kuchnią dla gości i dużą salą kinową, w której można się zrelaksować podczas seansów z przyjaciółmi.