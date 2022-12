Open space a przechowywanie. HushLock daje wiele możliwości

HushLock to nowy modułowy system przechowywania w biurze marki Hushoffice. Jest jak wolnostojąca szafka do biura typu „all-in-one”, która stylowo rozwiązuje problem przechowywania w biurze open space.

HushLock to zupełnie nowy system przechowywania w biurze. Dzięki niemu można w pełni skonfigurować jego ostateczną kompozycję, dopasowując hushLock do wymagań danego biura. Zapewnia również estetyczny wygląd z wieloma opcjami wykończenia, które wpisują się w niemal każdy biurowy design. HushLock oferuje personalizację rozwiązań oraz elastyczne przechowywanie w biurze.

Konstrukcja hushLock jest oparta na stabilnym metalowym stelażu – białym lub antracytowym. HushLock można skonfigurować w oparciu o takie elementy, jak:

- System hushLock jest wspaniałym rozwiązaniem do biur agile i hybrydowych, w których standardowe wyposażenie powinno pozwalać na elastyczne zmiany i dostosowanie tego wyposażenia do aktualnego zapotrzebowania zespołów. HushLock pozwala na swobodną konfigurację. Możesz zdecydować, ile skrytek potrzebuje Twoje biuro, w którym miejscu biura najlepiej ulokować hushLock i pod to miejsce zaplanować jego design, a także jakie dodatkowe benefity powinien oferować ten mebel w przestrzeni, w której zostanie ulokowany. HushLock oferuje funkcjonalności wspierające zespoły w hybrydowym modelu współpracy. Potrzebujesz przekazać osobiście dokumenty danej osobie w biurze, ale w tym tygodniu pracuje z domu? Możesz je wrzucić do spersonalizowanej i podpisanej skrytki tej osoby dzięki drzwiczkom z wrzutnią na dokumenty, bez obawy, że ktokolwiek inny na nie spojrzy przed adresatem. Możliwości jest wiele i zależą od konkretnych potrzeb pracowników. Co więcej, hushLock jest gustowny. Wzbogaci wystrój biura i będzie cieszył oczy pracowników w trakcie biurowych dni - mówi Eliza Donek, Product Manager w Hushoffice.