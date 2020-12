Organiczne formy i zaskakujące wykończenia: nowa trendowa kolekcja znanej marki

Kolekcja Beyond i Inspira od marki Roca zyskują nowe oblicze w połączeniu z ferią barw. 5 zaskakujących wykończeń inspiruje do tworzenia nowych przestrzeni. Dokładnie w takich tonacjach kolorystycznych prezentowane były wnętrza i produkty na prestiżowych targach w Mediolanie.

Organiczna kolekcja Beyond i oparta na geometrii Inspira oferują nowe wersje kolorystyczne. Do wyboru oprócz bieli są: onyks, który nadaje wnętrzu tajemniczości i elegancji, a umywalka w czerni jest inspiracją do jego dekoracji. Kawa to odcień brązu, który uwydatnia bryły ceramiki. Z kolei Perła subtelnie i szlachetnie wyróżnia ceramikę budząc ciepłe skojarzenia z muszlą. Beż uwydatnia walory stylowej łazienki wyposażonej w kolekcję Beyond czy Inspirę.

Dostępne w 5 nowych wykończeniach kolekcje są wyjątkowe także przez swój design. Beyond ze względu na zaoblenia i organiczne formy, które świetnie się prezentują w dużych przestrzeniach, a Inspira przez oparty na geometrii design. W obu kolekcjach są umywalki Fineceramic, jak i toalety oraz bidety. Atrakcyjne wykończenia nadają charakteru kolekcjom i pozwalają uzyskać efekty elegancji i tajemniczości, podkreślają formę przez kolor kawy czy onyksu lub subtelnie zmieniają odbiór bryły przez świetlistość perły, matowość bieli czy naturalny beż.

Dodatkowo połączenie ceramiki z czarnymi bateriami np. Naia, przyciskiem spłukującym w czerni czy brązie dopełnia całości. Nowoczesne toalety, umywalki i bidety w nowych wykończeniach wprowadzają zupełnie nową jakość do wystroju wnętrz.