Ostatnie szlify przed otwarciem hotelu B&B Lublin Centrum

Już wkrótce lubelska baza hotelowa wzbogaci się o nowe miejsca noclegowe w centrum miasta. W hotelu B&B Lublin Centrum prowadzone są ostatnie prace wykończeniowe.

130 pokoi, sala śniadaniowa, sala konferencyjna i podziemny parking – to pozycje, które znajdą się w ofercie hotelu B&B Lublin Centrum.

Będzie to już dziewiąty obiekt, słynącej z atrakcyjnych cen i doskonałej lokalizacji obiektów, sieci B&B Hotels w naszym kraju.

Hotel B&B Lublin Centrum przy ul. Dolnej 3 Maja dołączy do już działających obiektów B&B Hotels w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Toruniu, Nowym Targu oraz w Rzeszowie. W przyszłości lista ta z pewnością jeszcze się wydłuży, bo sieć planuje w naszym kraju kolejne inwestycje, koncentrując się przy tym w znacznym stopniu na możliwości rozwoju poprzez najem.

Aktualnie w obiekcie są prowadzone ostatnie prace wykończeniowe. Jednocześnie trwa aranżacja przestrzeni wewnętrznych i wyposażanie obiektu. Rozpoczęto także porządkowanie terenu wokół inwestycji. Oznacza to, że już wkrótce lubelska baza hotelowa wzbogaci się o nowe miejsca noclegowe w centrum miasta. Kiedy to nastąpi?

– Chcielibyśmy przyjąć pierwszych gości najszybciej, jak tylko będzie to możliwe. Liczymy, że uda nam się to w czwartym kwartale tego roku. Dokładna data otwarcia hotelu B&B Lublin Centrum będzie zależała od tego, kiedy otrzymamy pozwolenie na użytkowanie obiektu – mówi Béatrice Bouchet, prezes zarządu B&B Hotels Polska.

Hotel B&B Lublin Centrum ma być skategoryzowany jako obiekt dwugwiazdkowy. Goście otrzymają do dyspozycji 130 komfortowo wyposażonych pokoi, które zapewnią przyjazną przestrzeń zarówno do pracy, jak i odpoczynku. Przy pełnym obłożeniu, w hotelu będzie mogło nocować 284 gości. Podobnie jak inne obiekty należące do sieci będzie on w całości klimatyzowany, znakomicie wyciszony i zapewni gościom bezpłatny dostęp do szybkiego Internetu. Uzupełnieniem oferty będzie sala śniadaniowa, a także sala konferencyjna o powierzchni 34 mkw. wyposażona w nowoczesny sprzęt audiowizualny, przydatny podczas organizacji spotkań biznesowych. Osoby podróżujące samochodem, będą mogły dodatkowo skorzystać z podziemnych miejsc parkingowych.