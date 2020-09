Ostatnie tygodnie na zobaczenie wystawy "Przeciek" w Hydropolis

Eko porady, dobre praktyki i skuteczne rozwiązania – to kluczowe zagadnienia wystawy „Przeciek" we wrocławskim Hydropolis, przygotowanej przez kolektyw Mamy Projekt we współpracy z MPWiK Wrocław. Ekspozycja, która została stworzona z myślą o całych rodzinach opowiada o sposobach oszczędzania wody.

Wystawa „Przeciek" to nowatorskie połączenie prostych przekazów i trudnego tematu zmniejszających się zasobów wody. Dzięki dobremu designowi, całość pokazana jest w przystępny sposób, który tworzy ciekawą opowieść o wodzie.

– Tworzenie wystaw dla dzieci nigdy nie jest proste. Wszystko musi być spójne i przejrzyste. Dzięki temu każdy, kto pojawi się na wystawie doskonale odnajdzie się w jej przestrzeni. „Przeciek" jest wyjątkowy ponieważ tak trudny ekologiczny temat chcieliśmy pokazać w prosty sposób ale jednak rzetelny i poparty danymi. Wierzymy, że aby zacząć zmieniać nasze nawyki musimy zrozumieć dany problem i poznać sposoby jego rozwiązania. Stąd pomysł żeby wystawa pokazywała codzienny kontekst, znany każdemu – mówi Joanna Studzińska z kolektywu Mamy Projekt.

Twórcy wystawy w pomysłowy sposób posłużyli się przykładami z codzienności, by uświadomić odbiorcom, że trudny temat nadmiernego zużycia wody dotyczy każdego. To od nas zależy jakość życia kolejnych pokoleń, musimy tylko zmienić swoje codzienne nawyki.

– Z dnia na dzień maleją zasoby wody do picia na świecie. Edukowanie o ekologicznym i zdrowym stylu życia to w naszych czasach niezwykle ważne zadanie. We wrocławskim centrum wiedzy o wodzie Hydropolis poprzez zabawę i nowoczesną formę wystawienniczą uczymy, jak korzystać z wody w sposób rozsądny, oszczędny i bardziej efektywny dla przyszłych pokoleń, a także jak woda wpływa na nasze codzienne życie – mówi Marcin Garcarz, wiceprezes MPWiK S.A. we Wrocławiu.

Wystawa to miejsce, które pozwala wypracować nowe sposoby codziennych ekologicznych działań. Twórcy podpowiadają, jak postępować, by najlepiej wykorzystywać odnawialne zasoby wody. Dużą rolę odgrywają walory estetyczne ekspozycji. Zastosowane przez architektów błękity wzmacniają przekaz i ułatwiają zapamiętanie treści. Tutaj zabawa łączy się z nauką i aktywnym spędzaniem wolnego czasu. Dzięki zróżnicowanym aktywnościom każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Do udziału w projekcie zostali zaproszeni także partnerzy ze świata biznesu, dzięki czemu wystawa pokazuje różne punkty widzenia i sposoby działania. – Ochrona zasobów wodnych jest jednym z kluczowych aspektów działalności Geberit pod kątem zrównoważonego rozwoju. Jako firma od lat zaangażowana w program Strażnicy Rzek WWF oraz walkę z niedoborem wody, nieustannie wspieramy inicjatywy mające na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej. Decyzja o zaangażowaniu Geberit w wystawę Przeciek wypływa wprost z jej DNA – woda jest w centrum wszystkiego czym zajmuje się nasza firma – mówi Justyna Zborowska z Geberit.

Ekspozycja podsuwa do rozważania jedne z najważniejszych ekologicznych problemów współczesności.– Szczególnie zależy nam na edukacji najmłodszych, ponieważ to nasze dzisiejsze zachowania określają to, jak będzie wyglądać nasza przyszłość – podkreśla Jolanta Zachara z firmy Kärcher, która jest partnerem ekspozycji.

Wystawa akcentuje też kwestie zrównoważonego rozwoju, który może okazać się kluczem do rozwiązania problemów ekologicznych. – Promowanie zasad zrównoważonego rozwoju jest niezwykle ważne, szczególnie wśród dorastającego pokolenia. Nasz bank od blisko 30 lat finansuje proekologiczne inwestycje w Polsce, ale też edukuje na temat ochrony środowiska swoich pracowników i klientów. Projekt "Przeciek" pokazuje, że dbanie o nasz świat można zacząć od bardzo prostych działań – mówi Anna Żyła, ekspert ds. Kształtowania Kierunków Ekologicznych z Departamentu Finansowania Ekologii Banku Ochrony Środowiska.

Wystawę można zwiedzać do 31 października 2020 r. w Centrum Wiedzy o Wodzie Hydropolis.