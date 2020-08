Ostre wejście Chillispaces.com. Nowa marka na rynku biur serwisowanych zaskoczy designem

Chillispaces.com - pod tą marką rozpoczyna działalność w Polsce nowa sieć biur serwisowanych. Już na przełomie 2020/2021 dysponować będzie ona portfolio 11 lokalizacji w pięciu miastach Polski o łącznej powierzchni ponad 24 tys. mkw. Za nowy brand odpowiada Rise.pl.

Wraz z uruchomieniem Chillispaces.com przestrzeń biur oferowanych przez firmę wzrośnie o około 70 proc., rozszerzy ona także działalność o lokalizacje w centralnej i północnej Polsce.

Rise.pl to polski operator powierzchni biurowych, która zarządza obecnie siedmioma lokalizacjami w Krakowie o łącznej powierzchni ponad 14 tys. mkw., mieszczących ponad 2200 stanowisk pracy oraz 57 sal konferencyjnych.

Nowe rozdanie

Na początku sierpnia br. Rise.pl ogłosiło rozpoczęcie procesu rebrandingu swoich dotychczasowych biur na Chillispaces.com. Wprowadzenie nowej marki to ważny etap rozwoju portfolio firmy, która na przełomie roku planuje poszerzenie swojej działalności o lokalizacje w północnej i centralnej Polsce. Rise.pl pełnić będzie odtąd rolę spółki parasolowej, zarządzającej szerokim portfelem biur elastycznych oraz przestrzeni coworkingowych.

W czwartym kwartale 2020 r. i pierwszym kwartale 2021 r. otwarte mają zostać cztery kolejne biura serwisowane Chillispaces.com: w Łodzi, Bydgoszczy, Rzeszowie i Gdańsku, a portfolio marki urośnie do 11 lokalizacji. Łączna powierzchnia elastycznych przestrzeni oferowanych przez firmę po uruchomieniu nowych biur ma urosnąć o ponad 70 proc. – do 24 tys. mkw., a liczba dostępnych stanowisk pracy o blisko 80 proc. – do 4 tys. We wszystkich lokalizacjach znajdzie się około 100 sal konferencyjnych. Jak zauważa Robert Jarząbek, współwłaściciel Rise.pl i Chillispaces.com, przełom 2020 i 2021 roku to okres najszybszego rozwoju w historii firmy.

- 14 latach zbierania doświadczeń w południowej Polsce i zbudowaniu w niej pozycji lidera idziemy o krok dalej. Chillispaces.com łączy jakość i wiedzę Rise.pl z nową dynamiką oraz gotowością na coraz szybciej ewoluujące potrzeby najemców. Zainteresowanie biurami serwisowanymi w Polsce stale rośnie. Dynamika rozwoju branży w ostatnich miesiącach dodatkowo wzrosła wraz z coraz większą liczbą atrakcyjnych możliwości podnajmu. Czujemy, że posiadana przez nas wiedza i praktyka elastycznej współpracy z klientami to ogromny kapitał. Chcemy go przenieść do nowych lokalizacji, w których rynek flex wciąż nie jest nasycony i daje nowe możliwości rozwoju – komentuje Robert Jarząbek.

Do 2030 r. 30 proc. biur będzie elastycznych

Biura w modelu flex charakteryzują się m.in. płaskimi kosztami i elastycznymi warunkami najmu, w których odnajdą się zarówno duże firmy, jak i kilkuosobowe zespoły. Model pozwala szybko reagować na zmniejszanie się lub zwiększanie zapotrzebowania firmy na powierzchnię biurową – np. w związku ze skalą zatrudnienia czy organizacją pracy.

Jak zauważa Piotr Augustyn, współwłaściciel Chillispaces.com i Rise.pl, uruchomienie Chillispaces.com i dynamiczny rozwój firmy w 2020 i 2021 roku to wynik obserwacji wynikających z wieloletniej aktywności na rynku biur serwisowanych.