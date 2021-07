Oświetlenie LED pomoże UE osiągnąć zerową emisję?

Według szacunków, na terenie UE oświetlenie odpowiada za ok. 10 proc. zużycia elektryczności, badania przeprowadzone przez firmę Signify, pokazują, że zastąpienie konwencjonalnych źródeł światła oświetleniem LED może w znaczący sposób przyczynić się do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r. w Unii Europejskiej. Przejście na tę technologię pomoże ponadto 27 krajom członkowskim w spełnieniu założeń Europejskiego Zielonego Ładu i wypełnieniu swoich zobowiązań w ramach Porozumienia Paryskiego.

Zastąpienie 2,3 mld konwencjonalnych opraw oświetleniowych stosowanych w UE oświetleniem LED pozwoli ograniczyć emisję CO2 o 50,9 mln ton, co odpowiada ilości dwutlenku węgla pochłanianej w ciągu roku przez 2,3 mld drzew, które mogłyby stanowić las większy niż terytorium Wielkiej Brytanii. Oszczędność prądu wyniosłaby wówczas 188,5 TWh, co stanowi równowartość corocznego zużycia prądu w 51,8 mln gospodarstw domowych, czyli ponad jednej czwartej wszystkich gospodarstw domowych w UE. Dzięki temu na przestrzeni jednego roku możliwe jest zaoszczędzenie w 27 krajach członkowskich 40 mld euro na kosztach energii. Ponadto na każdy milion euro zainwestowany w renowacje energetyczne budynków w UE powstaje średnio 18 miejsc pracy.

Modernizacja profesjonalnego oświetlenia, obejmującego systemy oświetleniowe w biurach i kompleksach przemysłowych, na drogach i w parkach, a także w sklepach i hotelach, może ograniczyć emisję CO2 nawet o 42 mln ton. Ponadto jest to jeden z najszybszych i najprostszych sposobów renowacji budynków, pozwalający na największe oszczędności prądu, spośród wszystkich technologii.

Co więcej, wymiana oświetlenia w budynkach mieszkalnych w UE pozwoliłaby na ograniczenie emisji CO2 o 8,9 mln ton rocznie.

Największy potencjał oszczędności znajduje się w segmencie oświetlenia profesjonalnego, firma Signify zachęca UE do ponad dwukrotnego zwiększenia tempa renowacji budynków - do 3 proc. rocznie - oraz przejścia na inteligentne oświetlenie LED. Działania te powinny być opatrzone kampanią informacyjną skierowaną do konsumentów na terenie całej UE, która miałaby na celu wyjaśnienie środowiskowych i ekonomicznych korzyści płynących z zastosowania oświetlenia LED w gospodarstwach domowych.

Przejście na oświetlenie LED jest zgodne ze stanowiskiem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA). W niedawno opublikowanym raporcie „NetZero by 2050” („Zerowe emisje netto do 2050 roku”) rekomenduje ona, aby sprzedaż źródeł światła LED „stanowiła 100 proc. we wszystkich regionach świata do 2025 roku” oraz wskazuje, aby przestrzeganiu minimalnych norm wydajności energetycznej towarzyszyło wprowadzenie inteligentnych metod sterowania urządzeniami.

- Potrzeba podjęcia działań w celu ochrony klimatu stała się jeszcze ważniejsza w ciągu ostatniego roku – powiedział Harry Verhaar, dyrektor ds. Global Public & Government Affairs w Signify. – Nasze badania pokazują, że przejście na zintegrowane systemy oświetleniowe to znakomita okazja dla UE, aby zrealizować cele w zakresie redukcji emisji i stymulować gospodarki poszczególnych państw. Kluczem do osiągnięcia tego scenariusza jest przyspieszenie tempa renowacji budynków do 3 proc. rocznie. Początkowe nakłady inwestycyjne związane z przejściem na oświetlenie LED zwrócą się

w ciągu niecałych dwóch lat. To proste i efektywne rozwiązanie dla całej naszej planety, cyfrowej przyszłości Europy oraz tworzenia nowych miejsc pracy - dodaje.