Oszczędne wzornictwo i ekologia w nowości projektu Mleko Living

W ofercie polskiej marki Nobonobo pojawiła się nowość - modułowy regał zaprojektowany przez Michała Załuskiego ze studia Mleko Living. Produkt charakteryzuje nowoczesna konstrukcja, oszczędne wzornictwo oraz ekologiczny podejście do jego projektowania. Każdy ze składowych elementów regału wykonany został z materiałów poddających się recyklingowi.

Systemowy regał Bamba dołączył do nowości Nobonobo. Zaprojektowany przez studio Mleko Living model wpisuje się w portfolio marki swoim nowoczesnym wzornictwem, modularną konstrukcją i realizowaniem zasad gospodarki cyrkularnej.

Regał zaprojektował Michał Załuski ze studia Mleko Living, który w następujący sposób opisuje ideę przyświecającą projektowi: – Chodziło o stworzenie uniwersalnego wizualnie regału, który każdy użytkownik będzie mógł samodzielnie złożyć, rozbudowywać i przetwarzać w miarę zmieniających się potrzeb. Jest on jednocześnie odpowiedzią na coraz większą potrzebę klientów do posiadania mebli, których produkcja i dalsze użytkowanie nie będzie negatywnie odbijać się na środowisku naturalnym – mówi projektant.

Nowoczesna konstrukcja, oszczędne wzornictwo oraz ekologiczny podejście do jego projektowania, spowodowały, że regał jesienią dołączył do portfolio marki Nobonobo pod nazwą Bamba System. Nowość przeznaczona jest do wnętrz mieszkalnych, jak również biurowych. Składa się z ośmiu elementów, które po skręceniu tworzą jednorodną i zwartą konstrukcję. Stalowa rama powoduje, że regał jest stabilny i zdolny do utrzymania dużych obciążeń.

Regał Bamba daje duże możliwości skonfigurowania go wedle indywidualnego życzenia. Półki dostępne są w dwóch wariantach. Drewniane z naturalnym fornirem oraz stalowe z podniesionym rantem. Można również wybrać spośród trzech długości nóg, tak by móc stworzyć dowolne konfiguracje. Jeden zestaw Bamba może więc na przykład stać się regałem na książki i mniejszym meblem pomocniczym. Do wyboru są również trzy kolory stalowych elementów malowanych proszkowo – biały, czarny lub ciemny brąz oraz jeden z dwóch naturalnych fornirów półek, dębowy lub w kolorze orzecha amerykańskiego.

Dzięki swojej modułowości system regałów Bamba można w dowolnym momencie dostosować do swoich potrzeb. A to dzięki intuicyjnemu montażowi, który nie wymaga żadnych narzędzi, i z którym każdy użytkownik poradzi sobie samodzielnie. Dlatego w każdym momencie możemy zmienić układ półek lub dodać kolejne, gdy zabraknie nam miejsca, czy też zrezygnować z niektórych, gdy nie będziemy ich potrzebować.

Ale ta elastyczność ma też inny, niemniej istotny aspekt. Każdy ze składowych elementów regału wykonany został z materiałów poddających się recyklingowi. To zgodne z obraną przez Nobonobo strategią proponowania mebli, które powstają z myślą o ochronie środowiska.

Nowość Nobonobo wizualnie jest bardzo prosta. W założeniach autorów projektu Bamba ma być spokojnym meblem tła, nienarzucającym się wizualnie swoją skomplikowaną formą. O klasie i charakterze nowości Nobonobo decydują jedynie dopracowane detale, połączenie stali z drewnem i wysoka jakość wykonania.