Oto 9 niezwykłych projektów z drewna od najlepszych designerów

Dziewięć oryginalnych i pomysłowych projektów stołów i siedzisk, stworzonych przez dziewięciu czołowych projektantów z całego świata zostanie zaprezentowanych w ramach instalacji pod nazwą „Connected” (Połączeni) – uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się w dniu 11 września 2020 roku w Muzeum Designu w Londynie.

Do stworzenia swoich przedmiotów projektanci mogli wybrać spośród trzech zrównoważonych gatunków amerykańskiego drewna liściastego: czerwonego dębu, klonu lub wiśni. Stowarzyszenie Handlowe Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego (American Hardwood Export Council – AHEC), wiodący zakład produkcji mebli Benchmark Furniture oraz Muzeum Designu rzucili projektantom wyzwanie stworzenia stołów i siedzisk na użytek własny, dostosowany do nowego trybu życia i pracy w lub z domu. Jak zawsze w odniesieniu do projektów realizowanych wspólnie przez Benchmark i AHEC, tak i w tym przypadku podstawą projektu „Connected” było przesłanie zrównoważonego rozwoju.

Kiedy pandemia koronawirusa istotnie zmieniła sposób, w jaki wszyscy żyjemy, pracujemy i nawiązujemy kontakty z innymi ludźmi, twórcy projektów użytkowych oraz ich wykonawcy zmuszeni zostali do dostosowania swoich metod działania i wykorzystania w pracy nowych technologii. Pozwoliły im one na współpracę na odległość, a często także wykonywanie zadań w improwizowanych na szybko domowych biurach.

Niezwykła instalacja w londyńskim Muzeum Designu prezentuje efekty wyjątkowego eksperymentu, którego celem jest przesuwanie granic twórczych związanych z wykorzystaniem amerykańskich gatunków drewna liściastego oraz zbadanie, w jaki sposób projektanci i wykonawcy mebli dostosowali swoją pracę do ograniczeń wynikających z lockdownu.

Od projektantów oraz rzemieślników zakładu Benchmark projekt wymagał innowacyjnego podejścia do realizacji zadań, opierającego się wyłącznie na komunikacji zdalnej, w tym m.in. udziału w licznych wideokonferencjach, dzięki którym możliwe było urzeczywistnienie wizji twórczych projektantów. Takie podejście oznaczało konieczność obdarzenia rzemieślników w zakładzie pełnym zaufaniem, ponieważ projektanci pozbawieni byli fizycznego kontaktu ze swoimi przedmiotami podczas ich wytwarzania w zakładzie.

Projektanci zaproszeni do udziału w projekcie „Connected” to: Maria Jeglińska-Adamczewska (Polska), Ini Archibong (Szwajcaria), Maria Bruun (Dania), Jaime Hayon (Hiszpania), Heatherwick Studio (Wielka Brytania), Sebastian Herkner (Niemcy), Sabine Marcelis (Holandia), Studiopepe (Włochy) oraz Studio Swine (Wielka Brytania/Japonia).

Reakcje projektantów na wytyczne projektu okazały się niezwykle różnorodne, a przy tym osobiste. Wśród nich znalazły się odważne wykończenia naturalne oraz barwione, które w zupełnie nowy sposób nadają charakteru amerykańskim gatunkom drewna użytym w projekcie. Każdy z projektantów podszedł do zadania nieco inaczej, uwzględniając w swoich propozycjach wysoki poziom złożoności wykonania oraz kładąc ogromny nacisk na dbałość o szczegóły.