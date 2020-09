Oto flagowa perfumeria Sephora w Polsce. To był projekt pełen wyzwań

Perfumeria Sephora zlokalizowana w warszawskiej Westfield Arkadia zaskoczyła nową odsłoną. To flagowy salon marki w Polsce. - Realizacja naszej inwestycji w Westfield Arkadia odbywała się w okresie pełnym wyzwań dla całej branży retail. Jesteśmy bardzo dumni z efektu, który udało nam się osiągnąć w wyjątkowo krótkim czasie – sama budowa trwała 1,5 miesiąca - podkreśla Agnieszka Rozborska, dyrektor ds. rozwoju Sephora Polska.

- Nasza perfumeria zlokalizowana w Westfield Arkadia na nowo tętni życiem i daje klientom najbogatszy w Polsce dostęp do zindywidualizowanych usług oraz asortymentu. Jestem przekonana, że każdy z odwiedzających nas pasjonatów świata piękna, niezależnie od wieku, upodobań i potrzeb, znajdzie w niej coś wyjątkowego dla siebie. Moim faworytem jest gabinet do spersonalizowanych zabiegów pielęgnacyjnych Skin Care Room, który przygotowaliśmy z myślą o konsultacjach dla najbardziej wymagających klientek. Kolejną innowacją jest automat Click&Collect, odzwierciedlający rosnący rozwój naszej firmy w kierunku omichannel, a jednocześnie będący wyjściem w kierunku potrzeb naszych klientów wynikających z obecnej sytuacji – dzięki C&C zamówienie złożone np. w domu na sephora.pl, możemy samodzielnie odebrać w perfumerii już po 2 godzinach - mówi Katarzyna Bielecka, dyrektor generalna Sephora Polska.

W nowej Sephora Westfield Arkadia powstało kilka tematycznych stref m.in. Skin Care Room, czyli zamknięta strefa dedykowana indywidualnym i spersonalizowanym konsultacjom pielęgnacyjnym; BarberShop marki Acqua di Parma oferujący serwis barberski dla panów; Chillout Zone, czyli miejsce, w którym można wygodnie poczekać na konsultację popijając kawę lub wodę.

We flagowej perfumerii pojawił się także pierwszy w Sephora w Polsce automat do samodzielnego odbierana zamówień Click & Collect.

Wszystko to nie byłoby możliwe bez ogromnego wsparcia i zaangażowania naszych pracowników, którym jesteśmy bardzo wdzięczni i dziękujemy im za ich wkład. Nowo otwarta flagowa Sephora to aż 764 mkw. powierzchni najmu. Sama sala sprzedaży zajmuje ponad 600 mkw. Bardzo ważny był dla nas wzrost komfortu pracy naszych konsultantów, dlatego przestrzeń, którą im oddaliśmy do użytku wzrosła aż o 63 proc. - mówi Agnieszka Rozborska, dyrektor ds. rozwoju Sephora Polska.