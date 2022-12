Oto, jak 370 STUDIO zaprojektowało przychodnię zdrowia psychicznego na warszawskiej Woli

Ciepłe kolory, tapicerowane meble, galeria obrazów - placówki medyczne od jakiegoś czasu przełamują klasyczny wizerunek nieprzyjemnej lecznicy. Do grona wizjonerów dołączyło właśnie Centrum Medyczne Magwise zlokalizowane w biurowcu Wola Retro.

Magwise oferuje innowacyjne, nieinwazyjne metody leczenia schorzeń psychicznych za pomocą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS). W trosce o dobre samopoczucie pacjentów placówka została zaprojektowana z zastosowaniem wielu ciekawych rozwiązań wnętrzarskich, takich jak klimatyczne tapety, wbudowane siedziska czy różne rodzaje oświetlenia. Ściany centrum pokryte zostały farbami w ciepłych, przyjaznych kolorach, zawisła też na nich kolekcja obrazów. Meble i stolarkę drzwiową wykonano z drewna o naturalnych barwach.

- Przychodnia znajduje się w odnowionym budynku Wola Retro, w którym zachowano wiele oryginalnych, modernistycznych detali. Ten styl nadał konkretny kierunek naszemu projektowi. Użyliśmy przepięknej mozaiki - „gorsecików” inspirowanych posadzkami starej Warszawy, co nadało wnętrzu wyrazu i ponadczasowości. Nie zabrakło też innych nowatorskich elementów, takich jak kamienne blaty, symetryczne drewniane panele ścienne, nawiązujące do klasycznych gabinetów, czy owalna lada recepcyjna z wałeczkami. Priorytetem było również zapewnienie najwyższej możliwej szczelności akustycznej gabinetów, by pacjenci mogli czuć się komfortowo i bezpiecznie podczas rozmów z lekarzem. Od początku chcieliśmy, by pomieszczenia centrum były przytulne i stwarzały bezpieczną przestrzeń do przemyśleń i regeneracji. Stąd wybrana paleta beży, którą uzupełniają zielenie, pomarańcze i orzechowe drewno. Zrezygnowaliśmy ze standardowych mebli szpitalnych na rzecz unikatowych, eleganckich mebli tapicerowanych o różnych modelach i odcieniach. Zdecydowanie nie jest to typowa klinika - okazuje się, że można zaprojektować medyczne lokale, nie używając niebieskiego linoleum – mówi Anna Śliwka, architekt i współwłaściciel pracowni 370 STUDIO, która przygotowała projekt placówki.